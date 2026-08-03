Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: precio de las entradas y por dónde se venden

Peñarol y Wanderers se enfrentarán este miércoles a la hora 20.00 por la final del Torneo Intermedio. El partido se jugará en el Estadio Centenario.
Los clubes votaron que no haya alargue en la final en caso de empate y Peñarol fue sorteado como locatario a los efectos administrativos.
Delegados de ambos clubes se pusieron de acuerdo en el precio de las entradas y las mismas se pondrán a la venta a partir de este martes a la hora 13.00, un solo día antes de la final.
Los boletos se venderán a través de AUF Tickets por la web y de RedPagos en forma física.
Los hinchas de Peñarol irán a la Tribuna Ámsterdam donde las entradas costarán $ 450 las generales y $ 300 para socios.
En la Olímpica, también para parciales aurinegros, los costos serán de $ 700 y $ 500.
En la América, los hinchas de Peñarol entrarán por la puerta 3 a cambio de $ 950 y $ 700.
Los parciales de Wanderers se ubicarán en la Tribuna América con punto de ingreso por la puerta 24. Las generales costarán $ 350 y para socios el precio será de $ 300.
Los menores de hasta 10 años inclusive entran gratis acompañados de un mayor.