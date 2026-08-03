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Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: precio de las entradas y por dónde se venden

Mirá los precios de las entradas para la fina del Torneo Intermedio entre Peñarol y Wanderers, por dónde se venden y cuándo se abre la venta de boletos

3 de agosto de 2026 20:29 hs
Leandro Umpiérrez y Darlin Mencía

Leandro Umpiérrez y Darlin Mencía

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol y Wanderers se enfrentarán este miércoles a la hora 20.00 por la final del Torneo Intermedio. El partido se jugará en el Estadio Centenario.

Delegados de ambos clubes se pusieron de acuerdo en el precio de las entradas y las mismas se pondrán a la venta a partir de este martes a la hora 13.00, un solo día antes de la final.

Los boletos se venderán a través de AUF Tickets por la web y de RedPagos en forma física.

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Los hinchas de Peñarol irán a la Tribuna Ámsterdam donde las entradas costarán $ 450 las generales y $ 300 para socios.

En la Olímpica, también para parciales aurinegros, los costos serán de $ 700 y $ 500.

En la América, los hinchas de Peñarol entrarán por la puerta 3 a cambio de $ 950 y $ 700.

Los parciales de Wanderers se ubicarán en la Tribuna América con punto de ingreso por la puerta 24. Las generales costarán $ 350 y para socios el precio será de $ 300.

Los menores de hasta 10 años inclusive entran gratis acompañados de un mayor.

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