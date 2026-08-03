Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: precio de las entradas y por dónde se venden

Peñarol y Wanderers se enfrentarán este miércoles a la hora 20.00 por la final del Torneo Intermedio. El partido se jugará en el Estadio Centenario.

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Los clubes votaron que no haya alargue en la final en caso de empate y Peñarol fue sorteado como locatario a los efectos administrativos.

Delegados de ambos clubes se pusieron de acuerdo en el precio de las entradas y las mismas se pondrán a la venta a partir de este martes a la hora 13.00, un solo día antes de la final.

Los boletos se venderán a través de AUF Tickets por la web y de RedPagos en forma física.

Peñarol será local en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers y los clubes votaron que no haya alargue

Los dos jugadores con los que Diego Aguirre puede contar en Peñarol para reforzar el equipo en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers

Los hinchas de Peñarol irán a la Tribuna Ámsterdam donde las entradas costarán $ 450 las generales y $ 300 para socios.

En la Olímpica, también para parciales aurinegros, los costos serán de $ 700 y $ 500.

En la América, los hinchas de Peñarol entrarán por la puerta 3 a cambio de $ 950 y $ 700.

Los parciales de Wanderers se ubicarán en la Tribuna América con punto de ingreso por la puerta 24. Las generales costarán $ 350 y para socios el precio será de $ 300.

Los menores de hasta 10 años inclusive entran gratis acompañados de un mayor.