La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar con Inter Miami durante toda la Leagues Cup que comienza ya este martes

Luis Suárez se encuentra en un gran momento con Inter Miami en el que ha convertido siete goles y brindado una asistencia en sus últimos cuatro partidos con el conjunto de La Florida.

Pero más allá de este gran presente, Suárez no podrá disputar la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a conjuntos de la MLS con otros de la Liga MX de México y que comienza ya este martes.

Cabe indicar que Inter Miami debutará este miércoles jugando como local en el Nu Stadium contra Atlético San Luis.

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Luis Suárez tiene una suspensión ejemplarizante

La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar la Leagues Cup de este año, es debido a que se le impuso una ejemplarizante suspensión de seis partidos.

El uruguayo fue suspendido debido a que escupió en el rostro a un integrante de la seguridad de Seattle Sounders tras perder la final de este torneo 3-0 el año pasado.

Como informó Referí, al finalizar ese partido, jugado en Seattle, jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes.

Suárez se enojó con el jefe de seguridad de Seattle Sounders, Gene Ramirez, se acercó y lo escupió en la cara en un hecho que le reportó críticas de todas partes del mundo.

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

El día previo al partido en el que Uruguay clasificó al Mundial 2026 tras golear a Perú 3-0 por las Eliminatorias, el delantero pidió disculpas en un comunicado.

El Pistolero, de 39 años, también fue sancionado por la MLS con tres partidos de suspensión en la liga estadounidense, los que ya cumplió.

Su gran nivel actual llevó a que se transformara este sábado a la noche en el quinto jugador en la historia del torneo, con 10 goles y al menos cinco asistencias en cada una de sus primeras tres temporadas jugando en Estados Unidos.