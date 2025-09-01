"Esperaba la mordida": la broma y el gesto del funcionario que fue salivado por Luis Suárez en la final de Inter Miami ante Seattle Sounders; mirá el video

Gene Ramírez y el gesto de la mordida tras su cruce con Luis Suárez

El funcionario de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en los incidentes de la final de la Leagues Cup que Inter Miami perdió por 3-0, bromeó con el episodio y recordó el pasado del uruguayo y sus mordidas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Quien tuvo el cruce con Luis Suárez fue Gene Ramírez, un asistente de los Sounders que se desempeña como Team Security y está a cargo de la relocación de jugadores de su equipo.

Tras el episodio con Suárez, Ramírez, quien habla español, apareció en la zona mixta y su reacción quedó filmada en un video.

La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

LAS POLÉMICAS DE SUÁREZ Los escándalos de Luis Suárez, quien a sus 38 años vuelve a estar en medio de una polémica por escupir a un asistente rival tras la final que Inter Miami perdió con Seattle Sounders

“Lo bueno Gene que no te mordieron nada más”, le comentó uno de los presentes.

“Dejame verte las orejas”, fue otro de los comentarios, en medio de un ambiente festivo por el título del equipo.

063_2233095271

A lo que el funcionarios, señaló: “Esperaba la mordida”, e hizo el gesto con su mano derecha.

“Menos mal que no te mordieron”, le dijo otro.

20250831 Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Los comentarios hicieron alusión a los episodios que protagonizó Luis Suárez en los que mordió a rivales.

El uruguayo, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF argues after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP Alika Jenner / G Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup Foto: AFP

En 2010, cuando jugaba para Ajax de Ámsterdam, mordió al volante de PSV Eindhoven Otman Bakkal tras unos empujones. El juez no lo vio, pero su reacción fue captada por las cámaras de TV, lo que le llevó a una sanción de siete partidos. Por ese hecho la prensa neerlandesa lo llamó el "Caníbal del Ajax".

0000616135.webp El momento de la mordida a Ivanovic

En 2013 volvió a morder durante un partido defendiendo a Liverpool frente a Chelsea, durante un forcejeo con el defensa visitante Branislav Ivanovic. Nuevamente el juez no lo vio, pero las cámaras lo delataron, por lo que tuvo un castigo de 10 partidos, luego de que un tribunal considerara que la primera sanción de tres partidos por conducta violenta era "claramente insuficiente".

0001645222.webp Chiellini y Suárez en el mundial de Brasil.

Y su mayor escándalo fue el del mordisco que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014, episodio por el que la FIFA lo expulsó del torneo, además de ponerle una sanción de 9 partidos sin jugar con la selección uruguaya y cuatro meses sin jugar en ningún equipo, en momentos en que iba a pasar a FC Barcelona.