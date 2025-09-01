Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / LEAGUES CUP

"Esperaba la mordida": la broma y el gesto del funcionario que fue salivado por Luis Suárez en la final de Inter Miami ante Seattle Sounders; mirá el video

Tras el episodio con Luis Suárez, el asistente de Seattle Sounders apareció en la zona mixta y su reacción quedó filmada en un video

1 de septiembre 2025 - 12:55hs

Gene Ramírez y el gesto de la mordida tras su cruce con Luis Suárez

El funcionario de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en los incidentes de la final de la Leagues Cup que Inter Miami perdió por 3-0, bromeó con el episodio y recordó el pasado del uruguayo y sus mordidas.

Quien tuvo el cruce con Luis Suárez fue Gene Ramírez, un asistente de los Sounders que se desempeña como Team Security y está a cargo de la relocación de jugadores de su equipo.

La reacción de Luis Suárez

Tras el episodio con Suárez, Ramírez, quien habla español, apareció en la zona mixta y su reacción quedó filmada en un video.

Luis Suárez en una nueva polémica
LAS POLÉMICAS DE SUÁREZ

Los escándalos de Luis Suárez, quien a sus 38 años vuelve a estar en medio de una polémica por escupir a un asistente rival tras la final que Inter Miami perdió con Seattle Sounders

Luis Suárez en Inter Miami

La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

“Lo bueno Gene que no te mordieron nada más”, le comentó uno de los presentes.

“Dejame verte las orejas”, fue otro de los comentarios, en medio de un ambiente festivo por el título del equipo.

063_2233095271

A lo que el funcionarios, señaló: “Esperaba la mordida”, e hizo el gesto con su mano derecha.

“Menos mal que no te mordieron”, le dijo otro.

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Los comentarios hicieron alusión a los episodios que protagonizó Luis Suárez en los que mordió a rivales.

El uruguayo, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup

En 2010, cuando jugaba para Ajax de Ámsterdam, mordió al volante de PSV Eindhoven Otman Bakkal tras unos empujones. El juez no lo vio, pero su reacción fue captada por las cámaras de TV, lo que le llevó a una sanción de siete partidos. Por ese hecho la prensa neerlandesa lo llamó el "Caníbal del Ajax".

0000616135.webp
El momento de la mordida a Ivanovic
El momento de la mordida a Ivanovic

En 2013 volvió a morder durante un partido defendiendo a Liverpool frente a Chelsea, durante un forcejeo con el defensa visitante Branislav Ivanovic. Nuevamente el juez no lo vio, pero las cámaras lo delataron, por lo que tuvo un castigo de 10 partidos, luego de que un tribunal considerara que la primera sanción de tres partidos por conducta violenta era "claramente insuficiente".

0001645222.webp
Chiellini y Suárez en el mundial de Brasil.
Chiellini y Suárez en el mundial de Brasil.

Y su mayor escándalo fue el del mordisco que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014, episodio por el que la FIFA lo expulsó del torneo, además de ponerle una sanción de 9 partidos sin jugar con la selección uruguaya y cuatro meses sin jugar en ningún equipo, en momentos en que iba a pasar a FC Barcelona.

Luis Suárez Inter Miami Leagues Cup

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol sobre Racing

