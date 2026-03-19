Se filtró una nueva remera de la indumentaria de la selección uruguaya para el Mundial 2026; mirá las fotos

Una nueva pieza de la indumentaria de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026 se filtró en las últimas horas, luego de que se conocieran fotos de la camiseta principal y alternativa de la celeste .

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Ahora la novedad es el lanzamiento de una remera prematch , la que usan los futbolistas al salir al campo de juego para hacer el calentamiento previo al partido, la cual fue publicada en la cuenta de Opaleak, especializada en casacas.

Se trata de una camiseta con líneas en zig zag de colores negro y azul degradado, en línea con la que será la camiseta de alternativa, con escudo blanco y logo blanco.

La remera prematch de la selección uruguaya

La remera prematch de la selección uruguaya

Además, tiene cuello redondo de color negro con líneas blancas, al igual que las mangas.

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La remera prematch de la selección uruguaya La remera prematch de la selección uruguaya

Las fotos de las camisetas que se filtraron

La selección uruguaya se prepara para estrenar sus nuevas camisetas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en las últimas horas se filtraron fotos oficiales de las nuevas casacas.

Desde hace un tiempo han circulado bocetos de la nueva indumentaria celeste y también de la sorprendente alternativa con colores negros y violeta.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Ahora la novedad es que se filtraron “fotos oficiales” con modelos luciendo las nuevas grifas de Uruguay, las que fueron publicadas por la cuenta especializada Opaleak, que también compartió imágenes de diseños de otras selecciones mundialistas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Así se pudo ver la celeste, que se destaca por tener un cuello tipo polo blanco, finas líneas negras sobre los hombros el logo de la firma deportiva en negro y el escudo dorado sobre fondo blanco con las cuatro estrellas.

En tanto, la alternativa, es negra con detalles violetas y el escudo en el medio del pecho, también con las cuatro estrellas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

“La nueva equipación de visitante rinde homenaje a Uruguay como los primeros campeones del mundo del fútbol y refleja su deseo de defender su trono”, destacaron desde Opaleak.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

La nueva camiseta alternativa llama mucho la atención por su novedoso diseño y por colores poco habituales en la selección, que tenía como kit away remeras de color blanco o rojo en años pasados.