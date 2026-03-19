Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Se filtró una nueva remera de la indumentaria de la selección uruguaya para el Mundial 2026; mirá las fotos

Otra pieza de la indumentaria celeste para el Mundial 2026 se filtró en las redes; mirá las fotos

19 de marzo de 2026 9:05 hs
La remera prematch de la selección uruguaya

La remera prematch de la selección uruguaya

Ahora la novedad es el lanzamiento de una remera prematch, la que usan los futbolistas al salir al campo de juego para hacer el calentamiento previo al partido, la cual fue publicada en la cuenta de Opaleak, especializada en casacas.

La remera prematch de la selección uruguaya
La remera prematch de la selección uruguaya

La remera prematch de la selección uruguaya

Se trata de una camiseta con líneas en zig zag de colores negro y azul degradado, en línea con la que será la camiseta de alternativa, con escudo blanco y logo blanco.

Además, tiene cuello redondo de color negro con líneas blancas, al igual que las mangas.

Jorge Giordano viajó a Inglaterra para la fecha FIFA de la selección uruguaya: la situación de Darwin Núñez y el "anhelo" de la vuelta de Marcelo Broli a la sub 20

Fernando Muslera volvió al Complejo Celeste y viaja junto a la delegación de la selección uruguaya para los amistosos en Europa

La remera prematch de la selección uruguaya
La remera prematch de la selección uruguaya

La remera prematch de la selección uruguaya

Las fotos de las camisetas que se filtraron

La selección uruguaya se prepara para estrenar sus nuevas camisetas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en las últimas horas se filtraron fotos oficiales de las nuevas casacas.

Desde hace un tiempo han circulado bocetos de la nueva indumentaria celeste y también de la sorprendente alternativa con colores negros y violeta.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Ahora la novedad es que se filtraron “fotos oficiales” con modelos luciendo las nuevas grifas de Uruguay, las que fueron publicadas por la cuenta especializada Opaleak, que también compartió imágenes de diseños de otras selecciones mundialistas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Así se pudo ver la celeste, que se destaca por tener un cuello tipo polo blanco, finas líneas negras sobre los hombros el logo de la firma deportiva en negro y el escudo dorado sobre fondo blanco con las cuatro estrellas.

En tanto, la alternativa, es negra con detalles violetas y el escudo en el medio del pecho, también con las cuatro estrellas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

“La nueva equipación de visitante rinde homenaje a Uruguay como los primeros campeones del mundo del fútbol y refleja su deseo de defender su trono”, destacaron desde Opaleak.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

La nueva camiseta alternativa llama mucho la atención por su novedoso diseño y por colores poco habituales en la selección, que tenía como kit away remeras de color blanco o rojo en años pasados.

Las más leídas

Diego Aguirre tiene a un nuevo jugador desgarrado en el plantel de Peñarol

De figura de Nacional a no jugar en Fluminense: el DT de Julián Millán explicó por qué el colombiano todavía no debutó en Brasil

Sorteo de la Copa Libertadores: el peor y el mejor grupo que le puede tocar a Nacional y a Peñarol

La nota que Peñarol le mandó a la Mesa Ejecutiva para que hinchas de Cerro no vayan al Campeón del Siglo, la reacción del organismo y la bronca de Ignacio Ruglio que denunció "operación"

Temas

selección uruguaya Mundial 2026

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos