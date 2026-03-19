Se filtró una nueva remera de la indumentaria de la selección uruguaya para el Mundial 2026; mirá las fotos

Ahora la novedad es el lanzamiento de una remera prematch, la que usan los futbolistas al salir al campo de juego para hacer el calentamiento previo al partido, la cual fue publicada en la cuenta de Opaleak, especializada en casacas.
Se trata de una camiseta con líneas en zig zag de colores negro y azul degradado, en línea con la que será la camiseta de alternativa, con escudo blanco y logo blanco.
Además, tiene cuello redondo de color negro con líneas blancas, al igual que las mangas.
Ahora la novedad es que se filtraron “fotos oficiales” con modelos luciendo las nuevas grifas de Uruguay, las que fueron publicadas por la cuenta especializada Opaleak, que también compartió imágenes de diseños de otras selecciones mundialistas.
Así se pudo ver la celeste, que se destaca por tener un cuello tipo polo blanco, finas líneas negras sobre los hombros el logo de la firma deportiva en negro y el escudo dorado sobre fondo blanco con las cuatro estrellas.
En tanto, la alternativa, es negra con detalles violetas y el escudo en el medio del pecho, también con las cuatro estrellas.
“La nueva equipación de visitante rinde homenaje a Uruguay como los primeros campeones del mundo del fútbol y refleja su deseo de defender su trono”, destacaron desde Opaleak.
La nueva camiseta alternativa llama mucho la atención por su novedoso diseño y por colores poco habituales en la selección, que tenía como kit away remeras de color blanco o rojo en años pasados.