Jorge Giordano viajó a Inglaterra para la fecha FIFA de la selección uruguaya: la situación de Darwin Núñez y el "anhelo" de la vuelta de Marcelo Broli a la sub 20

El director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Jorge Giordano , viajó este martes a Inglaterra de cara a los amistosos de la selección uruguaya en la próxima fecha FIFA , contra la selección inglesa en Wembley el viernes 27 de marzo y contra Argelia en Turín, Italia , el martes 31.

En una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco , Giordano afirmó que viajaría diez días antes del amistoso con Inglaterra en Wembley debido a que tendrán "algunas reuniones de coordinación con la federación de Inglaterra", así como una "reunión por intercambio metodológico".

En primer lugar, el director fue consultado sobre el último partido de la celeste, la derrota 5-1 contra Estados Unidos en octubre. "No fue una fecha buena. Se sacaron conclusiones y lo que sucedió también se abordó a nuestra manera y creemos que en esta fecha los jugadores y todos nosotros vamos a elevar nuestro rendimiento", respondió.

Luego, le preguntaron por diversos jugadores convocados para la actual doble fecha como Fernando Muslera , que fue reservado por primera vez desde que Marcelo Bielsa asumió como entrenador de la selección.

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Según Giordano, el golero de Estudiantes de La Plata "había hecho una pausa de la selección", pero tras "una charla" con Bielsa "se disparó la reserva".

Otro de los jugadores que retornará a la celeste es Agustín Canobbio, que fue convocado por última vez a la Copa América 2024, antes de criticar públicamente a Bielsa por distintas actitudes en ese torneo. "Esto confirma que una convocatoria no depende de una situación puntual", dijo sobre su convocatoria Giordano.

Sobre Darwin Núñez, que solo puede jugar partidos de la Champions League de Asia con el Al Hilal tras ser desafectado de la lista de la Saudi Pro League, indicó que siguen el tema "muy de cerca".

"Evidentemente preocupa, pero también tenemos la tranquilidad de que hay un periodo de preparación previo al Mundial, que son más o menos tres semanas y, con las cualidades y condiciones que tiene Darwin, seguramente va a llegar de la mejor manera al Mundial", expresó al respecto.

También fue consultado sobre Rodrigo Bentancur, que está lesionado y se espera que vuelva a las canchas en abril, y respondió que el mediocampista "va a estar" en el Mundial 2026.

20251118 Rodrigo Bentancur capitán Uruguay Estados Unidos, amistoso en Tampa. Foto: @Uruguay Rodrigo Bentancur Foto: @Uruguay

El director se refirió a la preocupación por la falta de minutos de algunos futbolistas habituales de la celeste, como Manuel Ugarte en el Manchester United, y marcó que algunos de ellos "ahora han recuperado algunos minutos". Explicó que "cuanto más jugás, más chances de que te vea el entrenador", pero aclaró que "también hay jugadores que compiten poco y en la selección juegan muy bien"

"No hay un procedimiento único, es una tarea que tiene nuestro entrenador a la hora de seleccionar", concluyó.

La preocupación por la convocatoria de la Sub 20 y el "anhelo" de Broli

El director de Selecciones Nacionales también se refirió a la preparación de Uruguay para el Sudamericano Sub 20 de 2027, para el que la selección juvenil todavía no cuenta con DT.

Giordano lamentó que tienen "muchas dificultades" para las convocatorias de la Sub 20 porque "los jugadores están ascendiendo antes a Primera, están teniendo minutos y algunos clubes los ceden y otros no los han cedido".

"Eso llevó a un reprograma de trabajo que le llamamos 'primer tiempo' que se va a hacer hasta junio. A partir de ese mes tendremos al entrenador y evidentemente que los jugadores que no sean cedidos, no van a ir al Sudamericano", expresó.

Sobre el nuevo entrenador, al funcionario le consultaron por el nombre de Marcelo Broli, entrenador campeón del mundo con la Sub 20 en 2023 que viene de ser despedido de la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.

Giordano confirmó que su nombre es un "anhelo", y enfatizó que "el logro lo valida, y también su proceso de trabajo".