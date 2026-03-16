Derechos de TV: AUF envió los siete contratos a Defensa de la Competencia, recibió pagos de enero y febrero, y acordó porcentaje para los futbolistas

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) envió este lunes a la Comisión y Promoción de Defensa de la Competencia (Coprodeco) los siete contratos que entre el lunes 2 y martes 3 de marzo firmó en el marco de la negociación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Según pudo conocer Referí, la documentación fue enviada en el plazo de los 10 días previstos tras la firma de los acuerdos y ahora será el órgano del Ministerio de Economía y Finanzas el que estudiará los documentos, en los que en febrero, tras una denuncia anónima, había detectado riesgos de prácticas anticompetitivas que fueron consideradas por la AUF y contempladas en los contratos firmados posteriormente.

La Coprodeco está integrada por el presidente Daniel Ferrés , licenciado en economía, la comisionada María Amelia de León , doctora en derecho y ciencias sociales, y Martín Sequeira , licenciado en economía.

Ellos serán los que resolverán sobre el tema de fondo de la licitación que la AUF comenzó en octubre del año pasado .

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Los siete contratos que recibió la Coprodeco:

cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV, paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

streaming (Tenfield, paga US$ 17.500.000 por año)

derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel, paga US$ 3.100.000 por año)

Mercado de apuestas (Mediapro, paga US$ 3.000.000 por año)

publicidad y merchandising (Tenfield, paga US$ 8.000.000 por año)

producción comercial (Tenfield, cobra US$ 1.200.000 por año)

producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Todavía está pendiente el contrato del sublote 6 de los derechos comerciales para otras competencias de la AUF, cuya licitación había sido adjudicada a Telecom/GMC/Conosur.

El consorcio que integra Grupo Clarín se había comprometido a pagar US$ 2.200.000 por año, pero no se presentó a firmar el contrato. Desde ese momento el nuevo adjudicatario es el consorcio Torneos/Directv, que se quedó con los torneos de clubes y de selecciones de la Organización de Fúbol del Interior, fútbol femenino, fútbol amateur, juveniles A y B, fútbol playa y fútbol sala. El nuevo consorcio ya fue comunicados de la situación y esperan respuesta para avanzar en la firma de los contratos, cuyo proceso se puede extender hasta por 30 días.

La AUF cobró cuotas de enero y febrero y acordó con la gremial de futbolistas 4% de los ingresos

El pasado viernes la AUF recibió los pagos por los derechos de TV correspondientes a enero y febrero.

Aún está pendiente una reunión del Consejo de Fútbol Profesional, que esperan desarrollar sobre el fin de esta semana, para que los clubes voten la forma de reparto de los ingresos de los US$ 67 millones que ingresarán este año.

Existe una mayoría que plantea dos escenarios para el reparto, una primera etapa, para 2026, a la espera que Nacional y Peñarol puedan conocer los ingresos que tendrán por merchandising, y volver a estudiarlo el reparto en 2027.

Para el primer año existe consenso para que Nacional y Peñarol reciban US$ 8.100.000 esta temporada, más los ingresos de merchandising (estiman piso de US$ 1.000.000 y un máximo de US$ 2.500.000 cada 12 meses), los otros 14 clubes de Primera División recibirán US$ 1.800.000 en el año y los de Segunda División US$ 700.000.

Por su parte, este miércoles se reunirá la Asamblea de la Mutual de Futbolistas, la gremial de los jugadores profesionales, para votar el acuerdo al que llegaron con el comité ejecutivo de la AUF.

Los futbolistas y la AUF acordaron cobrar US$ 2.500.000 del nuevo contrato de TV, que equivale a 4% del total.

Quienes no acordaron aún los porcentajes de repartos son los árbitros y los entrenadores, que esperan llegar a un acuerdo para que en la reunión del Consejo de Fútbol Profesional se vote el reparto de los ingresos.