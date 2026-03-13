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La AUF confirmó los horarios y el plan de trabajo de los partidos que jugará Uruguay ante Inglaterra y Argelia en la fecha FIFA de marzo

Los celestes ya tienen todos los preparativos previos para los últimos dos encuentros previos al Mundial 2026

13 de marzo 2026 - 14:09hs
Darwin Núñez celebra su gol con la selección uruguaya&nbsp;

Darwin Núñez celebra su gol con la selección uruguaya 

@Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este viernes los horarios en los que jugará la selección uruguaya en sus dos partidos de la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia, los últimos que jugará previo al Mundial 2026.

El encuentro contra los ingleses se jugará el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio de Wembley.

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Los horarios y el plan de trabajo

La AUF confirmó este viernes los horarios de los encuentros contra Inglaterra y Argelia.

El viernes 27 contra los ingleses, el encuentro se disputará a la hora 16.45 en el mítico Wembley.

Por su parte, ante el seleccionado africano, el 31 de marzo, se jugará a las 15.30.

AME7984. SANTIAGO (CHILE), 09/09/2025.- El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda este martes, durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile). EFE/ Os
El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

Respecto al plan de trabajo que organizó el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, la AUF informó que la delegación celeste viajará en tandas, partiendo de Montevideo entre el jueves 19 y el sábado 21. El domingo 22 ya estará toda la delegación en Inglaterra

El lugar de encuentro será en Watford, al noroeste de Londres, donde viajarán directo todos los futbolistas

A su vez, los entrenamientos serán todos en el Sobha Realty Training Centre, el predio de Arsenal.

Tras enfrentar a Inglaterra, los celestes seguirán entrenando en la misma ciudad hasta el lunes 30 que está previsto volar a Italia para el partido del martes 31.

En Italia concentrará en el hotel el J Hotel.

Temas:

Mundial 2026 selección uruguaya AUF Inglaterra Argelia Fecha FIFA Marcelo Bielsa

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