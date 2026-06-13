Sebastián Cáceres aseguró que la selección uruguaya va a "salir con todo" contra Arabia Saudita en el arranque del Mundial 2026, y le agradeció a Marcelo Bielsa

El defensor Sebastián Cáceres aseguró que la selección uruguaya va a "salir con todo" el próximo lunes contra Arabia Saudita , en el debut de la celeste en el Mundial 2026 , y habló de su agradecimiento con Marcelo Bielsa .

En una conferencia de prensa realizada junto a Federico Viñas este sábado en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , donde Uruguay se hospedará durante el Mundial, Cáceres adelantó que "la parte física va a ser importante" en el debut , pero cree que será más importante lo que haga el equipo con la posesión.

"Lo que hagamos con pelota va a determinar mucho lo que podamos hacer a la hora de poder penetrar la defensa rival , en un momento vamos a intentar llevarlos al bloque bajo y eso va a ser muy importante", explicó el defensa, que se perfila para ser titular ante Arabia compartiendo zaga con Mathías Olivera .

Además, detalló a Referí que siempre intentan "ser protagonistas con y sin pelota". "Sin pelota intentamos presionar . A veces el rival puede salir de la presión y te lleva a que retrocedas , como pasó en el partido contra Inglaterra , que se intentó, no se pudo y hubo que replegarse . Pero la idea es esa, siempre intentar presionar arriba", agregó.

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Federico Viñas dijo que la selección uruguaya busca "igualar lo de 2010" en el Mundial 2026, y habló de su dupla ofensiva con Darwin Núñez

Al zaguero le consultaron cómo vienen trabajando con la táctica 4-4-2 que planteó Bielsa en los entrenamientos, y expresó que "el tema formaciones es un tema de adaptación según lo que propone el rival", y reiteró la intención de Uruguay de salir a atacar a Arabia.

"Yo creo que el equipo va a salir a proponer, va a salir con todo. Se ve en los entrenamientos las ganas que tenemos, y la preparación, estamos muy bien físicamente y en la parte futbolística. Creo que vamos a hacer un buen papel", declaró Cáceres.

El agradecimiento de Sebastián Cáceres a Marcelo Bielsa

A Cáceres le preguntaron si se sentía un jugador "de Bielsa", por haber desarrollado la gran mayoría de su pasaje en la selección bajo el mando del DT argentino.

Aunque primero aseguró no saber qué responder, luego el zaguero dijo que está "agradecido" con el técnico porque le ha dado "muchas oportunidades" con la celeste.

"Con otros entrenadores no tenía esas oportunidades, él me ha dado la confianza y se lo agradezco siempre", sentenció.