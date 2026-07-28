Orsi se reunió con Fujimori en Perú: acordaron coordinar en la lucha contra el crimen organizado y otros temas

El presidente Yamandú Orsi y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori , acordaron impulsar una agenda enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada , en una reunión sostenida en Lima antes de la investidura presidencial .

En el encuentro celebrado en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fuijmori y Orsi resaltaron el bicentenario de las relaciones diplomáticas y los tradicionales vínculos de vecindad y hermandad , según informó la Cancillería peruana en redes sociales.

"En el encuentro se destacó la voluntad de ambos Gobiernos por impulsar una agenda sustantiva enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones ", agregó.

#TransmisiónDeMandoPerú | La presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario uruguayo @OrsiYamandu sostuvieron una reunión en Torre Tagle, con participación del Canciller designado Carlos Espá. En el encuentro se destacó la voluntad de ambos Gobiernos por impulsar una agenda… pic.twitter.com/tmNRaiQCAW

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Orsi arribó a Lima este lunes para participar en la ceremonia de investidura de Fujimori , junto a otros gobernantes de la región invitados por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

También asistieron a la investidura de la presidenta electa otros líderes de la región como el presidente de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el rey de España, Felipe VI.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Con información de EFE