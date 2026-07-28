Trámites, matrículas y sistema GPS: los motivos por los que ANEP aún no utiliza la camioneta donada por Orsi

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani , informó que la camioneta donada por el presidente Yamandú Orsi para el traslado de escolares en el interior del país "ya está en poder de ANEP" y que restan algunos trámites para incorporarla a la flota y comenzar a utilizarla.

"La camioneta está ya en poder de ANEP, se están haciendo todos los trámites para incorporarla a la flota de vehículos, y cuando esté disponible, que nos falta hacer las chapas oficiales y ponerle el sistema de GPS para cargar combustible , bueno, a partir de eso la empezaremos a utilizar " , afirmó Caggiani este martes en el programa Arriba Gente (Canal 10).

Consultado sobre si el vehículo requiere adaptaciones para trasladar escolares, respondió que "necesita los sistemas de retención infantil que requiere cualquier vehículo que transporta escolares" .

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El jerarca explicó además que el proceso se demoró por un conflicto gremial. "Un poco porque hubo paro de registros la semana pasada, pero lo estamos haciendo lo más rápido posible" , señaló.

La donación de la camioneta

Orsi anunció el 3 de junio que donaría el vehículo a la ANEP para el transporte de escolares en el interior del país, con el objetivo de dar por cerrada la polémica generada por las condiciones en las que había adquirido la camioneta.

La Hyundai Santa Fe modelo 2024 tiene capacidad para trasladar a seis niños. La oposición cuestionó la donación y sostuvo que hubiera sido preferible vender el vehículo y destinar ese dinero a la compra de dos camionetas escolares con mayor capacidad.

El vehículo había quedado en el centro de la discusión luego de que se conociera que Orsi lo compró por US$ 54.000, pese a que su valor de mercado era de US$ 79.000, gracias a un descuento de US$ 25.000 otorgado por la automotora.

El presidente explicó que el pago se realizó mediante una transferencia bancaria de US$ 15.000 y la entrega de dos vehículos: una Hyundai Santa Fe modelo 2022, valuada en US$ 22.000, y una Renault Stepway, tasada en US$ 17.000, que había sido donada por Car One para su campaña electoral.

Según informó Presidencia en ese momento, la Renault nunca fue empadronada para circular durante la campaña. En cambio, se destinó a una rifa para recaudar fondos, pero el número ganador no fue vendido, por lo que el vehículo permaneció a nombre del entonces candidato y luego fue utilizado como parte de pago en la compra de la nueva camioneta.