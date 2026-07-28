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La espesa niebla provocó demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Carrasco

Se espera que la operativa aérea se normalice a medida que mejore la visibilidad y se disipe la niebla

28 de julio de 2026 8:25 hs
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La espesa niebla que cubre Montevideo y el área metropolitana desde la madrugada de este martes comenzó a afectar la operativa del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde varios vuelos presentan demoras y al menos dos fueron cancelados.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la visibilidad se redujo a 100 metros o incluso menos en la capital y su zona metropolitana, condiciones que dificultan las operaciones aéreas.

De acuerdo con el panel de vuelos del aeropuerto, entre las partidas aparecen demorados los servicios de Copa Airlines con destino a Ciudad de Panamá, dos vuelos de LATAM hacia San Pablo y Lima, y un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Aeroparque. En tanto, el vuelo de Paranair hacia Asunción figura como cancelado.

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La situación también afecta las llegadas. El vuelo de Paranair procedente de Asunción fue cancelado, mientras que los servicios desde Aeroparque y San Pablo registran demoras. En contraste, los vuelos provenientes de Lima, Ciudad de Panamá y Madrid lograron aterrizar durante la mañana.

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