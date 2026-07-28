La espesa niebla provocó demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Carrasco

La espesa niebla que cubre Montevideo y el área metropolitana desde la madrugada de este martes comenzó a afectar la operativa del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde varios vuelos presentan demoras y al menos dos fueron cancelados.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la visibilidad se redujo a 100 metros o incluso menos en la capital y su zona metropolitana, condiciones que dificultan las operaciones aéreas.

De acuerdo con el panel de vuelos del aeropuerto, entre las partidas aparecen demorados los servicios de Copa Airlines con destino a Ciudad de Panamá, dos vuelos de LATAM hacia San Pablo y Lima, y un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Aeroparque. En tanto, el vuelo de Paranair hacia Asunción figura como cancelado.