Compras web en el exterior profundizan caída en agosto y volvieron a cantidades previas al "efecto Temu"

Las compras web en el exterior continuaron en baja en agosto por el efecto de las modificaciones implementadas en el régimen de encomiendas internacionales. La cantidad mensual fue la más baja desde junio de 2024.

Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) , en agosto de este año se recibieron 61.482 paquetes con un descenso de 58,8% en la comparación interanual (en el mismo mes de 2025 habían sido 149.244). La cantidad diaria promedio fue de 1.983 frente a 4.820 de un año atrás.

A su vez, en el acumulado anual se realizaron 1.310.623 compras web en el exterior y la cifra todavía se mantiene en terreno positivo con una suba de 1% .

La baja de las operaciones se produce de manera consecutiva desde mayo cuando comenzaron a regir los cambios en la franquicia dispuestos por el Ministerio de Economía.

Hasta ese mes el régimen permitía tres compras al año con un valor máximo de US$ 200 cada una. Con ese requisito principal la mercadería ingresaba a Uruguay desde cualquier origen sin pagar aranceles de importación. Desde el 1° de mayo se mantuvo la cantidad anual permitida, pero el tope pasó a US$ 800.

La modificación más sustancial fue que las compras realizadas en China a través de Temu quedaron gravadas con IVA (22%), con un impuesto mínimo de US$ 20 por compra.

Pero el MEF no solamente cambió las compras en China; también hubo variaciones para los envíos procedentes de Estados Unidos. Si las tres compras al año no superan los US$ 200 ingresan sin el pago de tributos, tal como lo establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado con Estados Unidos. Pero si alguna de las tres supera ese valor debe pagar IVA.

La cantidad de compras de agosto fue la más baja desde junio de 2024. Precisamente en ese mes Temu comenzó a posicionarse en Uruguay. A partir de ese momento la cantidad de operaciones mensuales crecieron de manera sostenida. El primer quiebre se observó en octubre de 2024 cuando por primera vez rompieron la barrera de las 100.000. Pero el pico histórico se verificó en abril de este año con 252.573 encomiendas recibidas.

La caída de Temu y la información incorrecta

La percepción de los operadores es que las operaciones mensuales se mantendrán en los niveles actuales. Hay coincidencia en que la fuerte baja está vinculada al desplome de las compras efectuadas en Temu que se verificó a partir de mayo. El cambio en la franquicia también establece un pago mínimo de IVA de US$ 20 ($ 800) por encomienda y eso incide al momento de realizar compras por un monto bajo. Por ejemplo, una compra de $ 1.000 debería pagar $ 220 de IVA, pero al tener el cargo fijo mínimo abona $ 800. Y eso desalienta las micro compras realizadas por los usuarios.

El director de BuyBox Uruguay, Emiliano Villalba, dijo a El Observador que el descenso de las operaciones está relacionado a la incertidumbre que le generó a los clientes el cambio en el régimen de encomiendas. “Sobre todo por la mala comunicación que hubo para informar el cambio de la normativa”, señaló.

“Eso generó que muchos clientes hayan dejado de comprar. Hay algunos que me han dicho: yo no compré más por las dudas”, añadió. El objetivo actual es revertir esa situación y en eso trabajan la Cámara Uruguay de Courier y la Dirección Nacional de Aduanas. “La intención es alinearnos en la comunicación para darle claridad al cliente final”, comentó.

La proyección de Villalba es que las compras continuarán estancadas hasta fin de año. Desde su visión también pesó que los usuarios adelantaron compras y completaron el máximo de tres al año antes de mayo. La percepción es más optimista para el año que viene, cuando los usuarios renueven el cupo de compras y tengan mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la franquicia.