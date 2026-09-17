Denunciantes de Pérez Marexiano insisten en imputación de uruguaya que vive en México, mientras fiscalía prioriza avanzar con los ya imputados

Mientras la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Sandra Fleitas, se centra en la investigación sobre la participación de los tres imputados que tiene la causa Pérez Marexiano hasta ahora: Ignacio González Palombo y los extitulares de la corredora de bolsa Carlos Pérez Lafone y Pedro Pérez Stewart , el abogado de varios denunciantes presentó pruebas contra la uruguaya radicada en México, Tamara Taube, para pedir a la fiscalía que sea imputada.

Taube era socia de González Palombo y por él se vinculó a Pérez Marexiano. Mantenían reuniones con clientes por Zoom donde les mostraban estados contables, que luego resultaron ser falsos y captó a varios clientes en México, muchos de ellos uruguayos, pero también en Montevideo, donde dirigía ella los encuentros, según afirmaron los clientes.

Si bien la fiscalía la mantiene como indagada, ella también se presentó como víctima y sostuvo que es la principal perjudicada de las maniobras de González Palombo. El equipo dirigido por la fiscal Fleitas pretende, antes de seguir imputando a otras personas, definir qué fue lo que se pagó y a quien y encontrar una salida económica para los damnificados, dijeron a El Observador fuentes del caso.

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Por su parte, el abogado Oscar López Goldaracena pidió a la fiscalía la imputación de la socia de González Palombo y dijo a El Observador que los que están imputados "no son todos los que deberían" .

Entiende que sus clientes fueron engañados y se le apropiaron de ahorros e inversiones, que por la última información que se les brindó el total de sus cuentas superaba los U$S 2.000.000.

La empresa que Taube quería formar en Uruguay y las comisiones que cobraba

Los damnificados representados por López Goldaracena entienden que el accionar de Taube contaba con el aval de Pérez Marexiano. Se indicó que se promocionaba la asociación entre la firma Capittal Up, de la que ella se presentaba como CEO, y la corredora de bolsa que tenía una trayectoria de años para demostrar confiabilidad, respaldo institucional, y supervisión.

Entre las pruebas aportadas por el abogado figuran estados de cuenta, audios de Whatsapp, que confirman la asociación entre los imputados, más Taube, para mantener el engaño de forma continuada.

Ignacio González Palombo Leonardo Carreño / FocoUY

También se aportan elementos del propio testimonio de González Palombo en Fiscalía, donde dijo que Taube cobraba utilidades del 15% que ni él ni Pérez Marexiano cobraron. En esa declaración él reconoció que era el vínculo “oculto” con Pérez Marexiano y fue ella quien le planteó traer clientes, por lo que resolvieron que ella sería la asesora y él el vinculo.

Los representados por el abogado sostienen que aunque ella cobraba esas comisiones y no les llegaron a abrir las cuentas en la corredora de bolsa a su nombre, se quedaron con las inversiones iniciales. En otros casos la comisión se la transferían a una cuenta de la corredora de bolsa, cuya titular sería Taube.

Cuando se le preguntó a González en Fiscalía sobre la lista de clientes a los que no se les abrió cuenta en Pérez Marexiano, él dijo que muchos eran de Taube.

Además mencionan que González declaró que ella quería instalar Capital Up en Uruguay y que en todas las llamadas, que hacían en forma remota, ella era la que hablaba.

Por todo ello pidieron que se le tome declaración nuevamente a González Palombo sobre aspectos puntuales vinculados a Taube y que se indague a su asistente en México así como a su marido, ya que se menciona que intervino y cuando explotó el caso habló de traer dinero.

En busca de una solución económica

Actualmente los extitulares de Pérez Marexiano trabajan en la recuperación de activos para devolver parte del dinero defraudado a los exclientes.

En julio la fiscalía convocó a los representantes de las víctimas a una reunión en que también estaban los defensores de los imputados y les dio un plazo de 90 días a los Pérez para hacer algún ofrecimiento económico a los damnificados. Según supo El Observador ha habido algunas otras reuniones para negociar.

El plazo para que presenten alguna propuesta vencerá el 20 de octubre y las fuentes dijeron que en algunos casos se ha estado compensando a exclientes.

Jorge Barrera, abogado de Pérez Marexiano con las fiscales Elisa Guper con Verónica García Leonardo Carreño / FocoUy

Las fiscales del equipo de Fleitas analizaron los números y llegaron a la conclusión, con los abogados, que en algunos casos se ha pagado parte de lo que inviertieron y a otros se les ha devuelto casi la totalidad de lo invertido, señalaron las fuentes de Fiscalía. El punto está en que los clientes creían tener mucho más por los estados de cuenta que González Palombo y Taube les entregaban.

En esas reuniones el abogado Fernando Posada, quien representa a víctimas y a Taube afirmó que ella se considera damnificada por lo que no estaba dispuesto a hacer ninguna oferta porque considera que fue una de las más perjudicadas tanto ella como su familia por el monto de dinero que perdió.

Según la fiscalía González Palombo, imputado en febrero por un delito continuado de estafa y falsificación de documento, fue la punta del iceberg de la estafa, ya que creó un “escenario de humo”, en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes. En tanto, en ójunio logró la imputación de los titulares de Pérez Marexiano, a quien la justicia les imputó asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia con estafa, en este caso como coautores, dado que se entiende estaban al tanto de las maniobras. Ahora se intenta afinar el grado de participación de cada uno en la estafa.