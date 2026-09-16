"Lo que acabás de hacer es de mala fe": Oddone se cruzó con periodista que comparó su modelo económico con el de Arbeleche

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , protagonizó un tenso cruce con el periodista Leonardo Sarro luego de que este comparara el modelo económico del actual gobierno con el aplicado durante la gestión de la exministra Azucena Arbeleche , en la administración de Luis Lacalle Pou.

El intercambio comenzó cuando Sarro consultó al ministro por la situación de las personas que ganan $ 25 mil y tienen dificultades para llegar a fin de mes. Oddone defendió las medidas adoptadas por el gobierno para atender a los sectores de menores ingresos, pero el periodista cerró su pregunta con una comparación que provocó la molestia del jerarca: “Este modelo económico parece el mismo que el de la era de (Azucena) Arbeleche” .

Oddone inicialmente se retiró, pero enseguida volvió sobre sus pasos y encaró al periodista.

“Lo que acabás de hacer es de mala fe. Vos y yo tenemos una relación, pero vos lo que acabás de hacer...” , respondió el ministro antes de que finalizara el registro, cuando el secretario de Estado apartó el celular del periodista..

El cruce se produjo después de que Oddone defendiera las proyecciones económicas del gobierno y ratificara que el Ministerio de Economía y Finanzas espera un crecimiento de 1,6% para 2026, pese a las estimaciones más cautelosas de analistas privados.

Nota completa con el ministro de economía Oddone pic.twitter.com/G2mibAUs34 — leo sarro press (@leosarro) September 16, 2026

Oddone defendió la proyección de crecimiento del gobierno

Antes del cruce, Oddone había respondido varias preguntas sobre la evolución de la economía uruguaya y defendió la previsión del gobierno de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 1,6% en 2026.

La estimación oficial está por encima de la mediana de las expectativas privadas relevadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), que en setiembre redujeron su previsión de crecimiento para este año a 1%.

Oddone sostuvo que el dato de contracción interanual conocido recientemente se encontraba dentro de las previsiones del equipo económico y atribuyó el resultado al desempeño del sector agropecuario y al efecto de las condiciones climáticas.

Según explicó el ministro, al excluir al sector agropecuario, la actividad económica mantiene una trayectoria compatible con las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Consultado sobre si el crecimiento de 1,6% previsto por el gobierno es realista, Oddone respondió: “Absolutamente realista”. De todas formas, señaló que el MEF sigue de cerca los indicadores y que, si percibe que la economía no alcanzará esa expansión, realizará las correcciones correspondientes tanto en la gestión del gasto como en sus proyecciones.

El ministro señaló que el equipo económico trabaja especialmente sobre la evolución de la recaudación para evitar desvíos respecto a las metas fiscales.

Oddone descartó nuevos impuestos

El ministro también fue consultado sobre la posibilidad de recurrir a nuevos impuestos si las previsiones económicas del gobierno finalmente no se cumplen.

Oddone descartó esa posibilidad para este año. “Nosotros no estamos considerando en ningún caso cambios tributarios para este año seguro”, afirmó.

Agregó que un aumento de la recaudación mediante modificaciones tributarias tampoco integra las alternativas que actualmente analiza el Ministerio de Economía en un escenario fiscal normal.

La diferencia entre el gobierno y los analistas privados

Oddone también explicó por qué el gobierno mantiene una proyección de crecimiento de 1,6%, mientras los analistas privados son más cautelosos.

La última Encuesta de Expectativas Económicas del BCU mostró que la mediana de los analistas pasó de prever un crecimiento de 1,2% en agosto a 1% en setiembre, con estimaciones que van desde 0,3% hasta 2,07%.

Según Oddone, la principal diferencia está en las expectativas sobre el desempeño de la economía durante el segundo semestre.

El gobierno espera una recuperación mayor de la actividad y entiende que, si no se produce un escenario climático adverso, la economía consolidará durante la segunda mitad del año la recuperación que, según el ministro, ya comenzó a observarse cuando se excluye el efecto de la sequía.

Oddone reconoció, sin embargo, que las proyecciones pueden resultar equivocadas.

“El tiempo dirá quién tenía razón y si nosotros no tenemos razón vamos a ser los primeros que lo vamos a reconocer y corregir”, afirmó.

Fue inmediatamente después de esa explicación cuando Sarro llevó la conversación desde las cifras macroeconómicas hacia la situación de quienes perciben ingresos de $ 25 mil, lo que derivó en el tenso intercambio con el ministro.