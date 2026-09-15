Crecimiento, pruebas PISA, empleo y energía: principales desafíos de Uruguay en la visión del Banco Mundial

El gobierno apuesta a captar inversión privada y lograr mayor competitividad como pilares para apuntalar el crecimiento de la economía . En ese escenario, Uruguay celebró los 80 años de relacionamiento con el Banco Mundial luego del anuncio de un préstamo para apoyar iniciativas gubernamentales. Desde el organismo señalaron varios aspectos positivos, pero también marcaron algunos desafíos.

El Banco Mundial aprobó días atrás un financiamiento a Uruguay por US$ 300 millones para promover la inversión privada y el empleo y este lunes realizó junto al Ministerio de Economía una actividad sobre competitividad, innovación y trabajo de calidad. En el evento participaron el presidente Yamandú Orsi y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle . También estuvieron los exministros de Economía, Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Mario Bergara y Azucena Arbeleche .

La vicepresidenta del banco para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra , destacó la obtención de Uruguay del grado inversor y también el fortalecimiento del sistema de protección social y el sistema de escuelas de tiempo completo. Además mencionó varias iniciativas desarrolladas en conjunto con el país en las últimas décadas. “Uruguay se beneficia de la experiencia global del Banco Mundial, pero el Banco, pero el Banco Mundial, y también otros países, aprender de Uruguay” , dijo.

Sin embargo advirtió sobre algunos datos económicos. Recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció, en promedio, 1,2% anual en la última década y añadió que la inversión se mantuvo entre 16% y 18% del PIB mientras que en otras economías de crecimiento rápido ha oscilado por encima del 25%.

“Hoy (Uruguay) suma un nuevo desafío. Convertir esa credibilidad en crecimiento; el crecimiento en más y mejores empleos, y esos empleos en mejores condiciones de vida”, sostuvo.

Desde su visión, para lograr ese objetivo se necesita fortalecer la competitividad abordándola como una agenda integrada y articulando diferentes políticas para que se refuercen entre sí.

Recordó que durante décadas se invirtió en educación y tecnología, desde el Plan Ceibal hasta programas de inteligencia artificial. Pese a eso, Guerra observó algunas dificultades. “Los resultados de las pruebas PISA 2025 muestran avances, pero también desafíos. Uruguay alcanzó su mejor resultado histórico en ciencias. Pero hubo un retroceso en lectura y matemáticas, y persisten brechas importantes en los aprendizajes fundamentales”, advirtió.

“La experiencia internacional nos deja un mensaje alentador: mejorar el aprendizaje no siempre requiere gastar más, sino gastar mejor, llevando a escala aquellos que sabemos que funciona. Y eso cobra todavía más urgencia por los desafíos demográficos”, indicó.

En otro pasaje afirmó que una economía más competitiva también necesita financiamiento para la inversión y la innovación; apertura para acceder a mercados y tecnología, e infraestructura suficiente para conectarse con el mundo.

Otro desafío señalado fue el energético. Sobre este punto mencionó que Uruguay protagonizó una de las transiciones hacia la energía limpia más exitosas del mundo, aunque el lado negativo fue que los costos de la electricidad siguieron siendo altos, limitando a algunos de los sectores con mayor potencial para la próxima ola de inversión: centros de datos, agroindustria y riego.

Dante Fernández / FocoUy

“Uruguay ya tiene energía limpia. La oportunidad ahora es convertir esa fortaleza en precios más competitivos que permitan movilizar mayor inversión privada”, dijo.

Guerra también se refirió al préstamo recientemente aprobado por el organismo. “Es mucho más que un financiamiento. Es una expresión concreta de nuestra alianza y confianza en Uruguay. El Banco Mundial seguirá siendo un socio de Uruguay”, concluyó.

A su turno, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, agradeció a sus antecesores y a los exmandatarios. “Este país hoy está concentrado en una agenda de reformas microeconómicas para acelerar el crecimiento y la competitividad, entre otras cosas porque se hizo mucho en materia de estabilidad macroeconómica y de generación de confianza. Y eso se lo debemos a los gobiernos de Uruguay y en particular a los responsables de la política económica”, afirmó.