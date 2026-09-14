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Pagos BPS de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

El cronograma difundido por el BPS establece las fechas de pago de jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones correspondientes a setiembre de 2026

14 de septiembre de 2026 13:05 hs
BPS

BPS

Ines Guimaraens
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) estableció el calendario de pagos para octubre de 2026, con las fechas en las que podrán cobrar jubilados, pensionistas y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Según el cronograma oficial, los pagos comenzarán el viernes 2 de octubre para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

Cobro en Montevideo

Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES tendrán disponible el dinero desde el viernes 2 de octubre de 2026. La acreditación se realizará en las cuentas correspondientes.

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Quienes cobran de forma presencial en las oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el viernes 2 y el miércoles 21 de octubre.

La fecha específica de cobro dependerá del calendario establecido por el organismo para cada beneficiario.

Los pagos a través de empresas contratistas estarán habilitados entre el lunes 5 y el miércoles 21 de octubre.

Cobro en el interior del país

Los beneficiarios del interior que reciben el pago mediante cuentas bancarias o IEDES también tendrán el dinero disponible desde el viernes 2 de octubre.

Las giras de pago en el interior se desarrollarán entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre, dependiendo de la localidad.

Quienes cobran a través de empresas contratistas en el interior podrán hacerlo entre el lunes 5 y el miércoles 21 de octubre.

Qué prestaciones incluye el calendario de pagos del BPS

El cronograma informado por el organismo comprende pagos correspondientes a pasivos y activos, además de otras prestaciones. Entre ellas se encuentran:

  • Jubilaciones y pensiones
  • Prestaciones para activos
  • Apoyo a la Inserción Laboral
  • Tarjeta AFAM Beneficio IVA
  • TuApp

El BPS aclara que la fecha indicada como final del período de pago corresponde al último día en que permanece habilitado el cobro.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

El BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando su número de cédula de identidad.

El organismo recomienda consultar únicamente los canales oficiales para confirmar fechas, evitar errores en la información y prevenir posibles estafas.

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