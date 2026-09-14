El cambio pesado de Diego Aguirre en Peñarol: la prestancia de Germán Pezzella dejó afuera al capitán Maximiliano Olivera

Diego Aguirre volvió a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas si el equipo lo requiere. En el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura, Peñarol superó este domingo por 3-1 a Albion en el Estadio Centenario -en un encuentro disputado sin la presencia de su público-, pero la gran novedad de la jornada estuvo en la conformación de la alineación titular. El entrenador aurinegro pateó el tablero con un cambio pesado: mandó a la cancha desde el arranque a Germán Pezzella y dejó en el banco de suplentes a Maximiliano Olivera, el capitán histórico y referente indiscutido de los últimos tiempos.

La modificación no fue un simple reemplazo nombre por nombre, sino que vino acompañada de un ajuste táctico estratégico. Peñarol salió al campo de juego parado con una línea de tres hombres en el fondo, esquema donde la figura de Pezzella encajó a la perfección.

El defensor argentino, campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022 con la selección albiceleste, tuvo su esperada primera titularidad con la camiseta mirasol y pagó la confianza con una actuación consagratoria.

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La voz de mando, la experiencia y la tranquilidad en el fondo

Desde el primer minuto, Germán Pezzella hizo sentir su categoría internacional. Mostró una prestancia impecable, erigiéndose como el dueño de la zaga gracias a su voz de mando constante para ordenar a sus compañeros.

A eso le sumó una velocidad mental prodigiosa para anticipar las jugadas, lectura táctica y un timming perfecto para llegar justo a cada uno de los cierres defensivos.

Germán Pezzella y Mauricio Lemos de Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura FOTO: @OficialCAP

Su rendimiento marcó un contraste altísimo con el nivel tambaleante que venía ofreciendo Maximiliano Olivera en las presentaciones previas.

La solvencia de Pezzella le otorgó una firmeza a la defensa aurinegra que no se veía hacía tiempo, justificando de pleno el movimiento de Aguirre. El técnico le dio descanso a los 67 minutos con el partido liquidado y en su lugar, en vez de ingresar el histórico capitán de los últimos tiempos, lo hizo Franco Romero.

Olivera, en tanto, vivió el triunfo de sus compañeros desde el banco de suplentes sin llegar a sumar minutos. Aguirre arriesgó con un nombre pesado y la apuesta le salió redonda: Peñarol ganó en solidez, sumó tres puntos clave y encontró un nuevo líder en el fondo.