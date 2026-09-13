Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

La actuación de Federico Valverde durante los primeros 45 minutos en la goleada 4-1 de Real Madrid sobre Rayo Vallecano generó miradas encontradas en la prensa deportiva española. Con la vista puesta en la exigente seguidilla del calendario y el choque inmediato frente a Elche ya este martes por LaLiga de España, la dosificación de minutos por parte del cuerpo técnico volvió a poner el foco en el desgaste y rendimiento del mediocampista uruguayo.

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Valverde había visitado previo a este encuentro el box de la Scuderia Ferrari, una de las más importantes de la Fórmula 1, ya que este domingo se disputó el Gran Premio de España en Madrid que ganó Kimi Antonelli y en el que el argentino Franco Colapinto terminó séptimo sumando seis puntos.

Por un lado, el diario Marca ofreció una visión positiva sobre la labor de Federico Valverde en la primera mitad, destacando su temple en la zona de creación antes de ser sustituido.

"PRIMERA PARTE: jugando con mucha autoridad. Disparo desde la frontal que se le marcha muy alto. Mou aprovechó lo abultado del marcador para darle una tregua y lo sustituyó al descanso. NOTA FINAL: 6", opinaron desde Marca.

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El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

En una línea notoriamente distante, el diario deportivo AS se mostró crítico con el desempeño del capitán de Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, señalando una producción por debajo de su estándar habitual:

"Valverde (45′): no estuvo al nivel de sus compañeros. Fue sustituido al descanso tras una primera mitad por la que pasó de puntillas", escribieron.

Estas calificaciones reflejan las lecturas divididas sobre un encuentro donde el conjunto merengue encarriló el triunfo temprano, permitiendo rotar fichas clave antes de encarar una nueva jornada del certamen español.