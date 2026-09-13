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Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

El capitán de los merengues solo jugó 45 minutos pensando en dosificar sus minutos, ya que este martes ya enfrentan a Elche por LaLiga de España

13 de septiembre de 2026 13:35 hs
Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

La actuación de Federico Valverde durante los primeros 45 minutos en la goleada 4-1 de Real Madrid sobre Rayo Vallecano generó miradas encontradas en la prensa deportiva española. Con la vista puesta en la exigente seguidilla del calendario y el choque inmediato frente a Elche ya este martes por LaLiga de España, la dosificación de minutos por parte del cuerpo técnico volvió a poner el foco en el desgaste y rendimiento del mediocampista uruguayo.

Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde

Por un lado, el diario Marca ofreció una visión positiva sobre la labor de Federico Valverde en la primera mitad, destacando su temple en la zona de creación antes de ser sustituido.

"PRIMERA PARTE: jugando con mucha autoridad. Disparo desde la frontal que se le marcha muy alto. Mou aprovechó lo abultado del marcador para darle una tregua y lo sustituyó al descanso. NOTA FINAL: 6", opinaron desde Marca.

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En una línea notoriamente distante, el diario deportivo AS se mostró crítico con el desempeño del capitán de Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, señalando una producción por debajo de su estándar habitual:

"Valverde (45′): no estuvo al nivel de sus compañeros. Fue sustituido al descanso tras una primera mitad por la que pasó de puntillas", escribieron.

Estas calificaciones reflejan las lecturas divididas sobre un encuentro donde el conjunto merengue encarriló el triunfo temprano, permitiendo rotar fichas clave antes de encarar una nueva jornada del certamen español.

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