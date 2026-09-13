El toque uruguayo en la Fórmula 1: Federico Valverde dio la nota en el box de Ferrari en el Gran Premio de España; mirá el video

Federico Valverde vivió una jornada diferente en la capital española al hacerse presente en el paddock del Gran Premio de España de Fórmula 1. El mediocampista uruguayo aprovechó la previa de la carrera celebrada en Madrid para recorrer las instalaciones del circuito y visitar de manera especial el box de la Scuderia Ferrari, donde fue recibido por el equipo y se fotografió junto a los monoplazas del emblemático equipo italiano.

La visita del capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya se dio en el marco de un fin de semana con una cargada agenda deportiva.

El sábado, el uruguayo disputó solo 45 minutos en la contundente victoria de Real Madrid por 4-1 frente a Rayo Vallecano, una dosificación de cargas pensada por el cuerpo técnico de cara al exigente compromiso que el conjunto merengue afrontará este martes ante Elche en condición de visitante por LaLiga.

Tras su paso por la máxima categoría del automovilismo, y en el box de Ferrari, Federico Valverde se puso la casaca de Real Madrid y el brazalete de capitán en la goleada ante Rayo Vallecano por LaLiga de España.

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Este domingo a su vez, la jornada en el trazado madrileño dejó pasajes memorables. El italiano Kimi Antonelli se quedó con una victoria formidable en la competencia, mientras que el argentino Franco Colapinto firmó una actuación destacada a bordo de su Alpine, finalizando en el séptimo lugar para cosechar seis puntos clave en el campeonato.

Sin embargo, para los fanáticos del fútbol y del motor, la imagen de Valverde entre los motores rojos de Maranello fue uno de los grandes atractivos fuera de la pista.