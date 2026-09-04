José Mourinho, técnico de Real Madrid, trató de "ingenuo" a Federico Valverde y a sus compañeros tras la derrota ante Betis por LaLiga de España

Federico Valverde fue titular y jugó hasta los 81 minutos cuando fue sustituido en la derrota de Real Madrid de este viernes en su visita a Betis por 1-0 en La Cartuja, por la tercera fecha de LaLiga de España. El rendimiento del uruguayo no fue el mejor y fue criticado por la prensa española, a la vez que su técnico, José Mourinho lo trató a él y a sus compañeros como "ingenuos".

Al término del encuentro en el que Kylian Mbappé marró un penal en la hora para los merengues, el entrenador portugués habló con su estilo de sus rivales y de sus propios futbolistas.

Allí utilizó un ejemplo de lo que sucedió de entrada en el compromiso con Federico Valverde.

José Mourinho fue tajante en la conferencia de prensa posterior a la derrota de visita de Real Madrid contra Betis, en el que jugó el uruguayo Facundo Bernal hasta los 66 minutos.

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"¿Por qué dije que los jugadores eran ingenuos? Porque hay jugadas que son amarillas de manual, que los jugadores no consiguieron que les sacaran tarjeta amarilla a los rivales. Déjenme darles un ejemplo: en el primer minuto del partido, un jugador del Betis pisó el pie de Fede Valverde", comenzó diciendo el DT de los merengues.

Y continuó: "Un 'pisotón en el pie' es una amarilla de manual. ¿Y qué hizo Fede Valverde? Se quedó de pie, ni siquiera se cayó. Mientras tanto, los jugadores de Betis exageraban cada falta tanto, que pensabas que necesitaban una ambulancia."

Más allá de esto, la prensa española criticó el rendimiento de Federico Valverde de este viernes contra Bestis.

Así lo calificó el diario deportivo Marca: "PRIMERA PARTE: no está pudiendo exhibir sus poderes en ataque porque el Madrid no ha terminado de tener el control del balón y del partido. Muy exigido en defensa. Recibió un pisotón de Cucho nada más arrancar el partido que lo dejó dolorido. NOTA EN EL PRIMER TIEMPO: 6".

Y continúa: "SEGUNDA PARTE: se pegó una paliza física importante para corregir todos los desajustes que se generaban ante la incapacidad del Madrid de controlar el partido. Se marchó sustituido en el 81' justo antes de habilitar a Parrott en el gol del Betis al quedarse descolgado a la salida del córner. NOTA FINAL: 5".

Por su parte, el diario deportivo AS de Madrid, fue más crítico aún con la actuación del uruguayo.

"Valverde (81′): apareció poco en ataque, porque en ausencia de Bernardo Silva, tuvo que jugar algo más atrasado, ayudando en la salida y siendo más seis. Una posición en la que no se le vio cómodo... como es normal. Porque donde más abre las alas, como ha reconocido el propio Mourinho en rueda de prensa, es cerca del área rival. Siendo vertical, con colmillo. La mancha de su partido fue perder la marca de Parrott en el gol que abrió el marcador. Fallo suyo. Al menos se marchó sin molestias, lo cual es importante, pues frente al Inter será el único mediocentro del primer equipo disponible. Nota: 4", escribieron en AS.