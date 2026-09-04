Danubio vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y dónde ver el partido que no contará con hinchas de ningún equipo

Danubio y Peñarol se enfrentarán este sábado por la quinta fecha del Torneo Clausura , en un partido que tendrá una particularidad: se disputará sin hinchas de ninguno de los dos equipos debido a los incidentes protagonizados por parcialidades de ambos equipos en sus últimos encuentros.

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El miércoles, por Copa AUF Uruguay, hinchas de Danubio invadieron la cancha del estadio Charrúa para agredir a sus propios jugadores en partido que estaban terminando ante Montevideo City Torque.

El partido entre Danubio y Peñarol se jugará este sábado 5 de setiembre por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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¿A qué hora juegan Danubio vs Peñarol?

El encuentro comenzará a la hora 15.00.

¿Dónde juegan Danubio vs Peñarol?

Danubio recibirá a Peñarol en el Estadio María Mincheff de Lazaroff Jardines del Hipódromo.

Danubio vs Peñarol se jugará sin hinchas

Una de las particularidades del encuentro será la ausencia de público de ambos equipos.

El partido se disputará sin hinchas de Danubio ni de Peñarol por decisión del Ministerio del Interior adoptada en base a los recientes y peligrosos antecedentes de ambas parcialidades.

¿Dónde ver Danubio vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Equipo arbitral para Danubio vs Peñarol

Mathías De Armas será el juez central del partido acompañado por Héctor Bergaló y Sebastián Silvera como asistentes. Juan Cianni será el cuarto árbitro mientras que en el VAR prestarán servicios Diego Dunajec y Richard Trinidad.

Tablas de posiciones

Con un partido menos jugado, Peñarol está undécimo en el Clausura mientras que Danubio ocupa el puesto 14.

En la Tabla Anual, el aurinegro es segundo detrás de Racing con ese partido de menos, el que quedó pendiente de la primera fecha del Clausura ante Montevideo City Torque.

Danubio está en zona de descenso.