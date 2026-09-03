Ignacio Ruglio desafió a Evaristo González, y también apuntó al Ministerio de lnterior, al ministro Negro y al Jefe de Policía: "Con quien sea"

En medio de la violencia que se disparó en el fútbol uruguayo en el clásico del domingo en el Campeón del Siglo, que Nacional le ganó a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el presidente aurinegro , Ignacio Ruglio , subió el tono este jueves, y en una conferencia de prensa que brindó en la presentación del futbolista argentino Germán Pezzella, desafío al dirigente Evaristo González , apuntó al trabajo de la Policía y también al Ministerio del Interior , al ministro Carlos Negro y al Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo .

Tras presentar al futbolista argentino, la charla con los periodistas derivó en el tema que expone a Peñarol a duras sanciones deportivas y que también está en la órbita de la Justicia ordinaria por los graves incidentes que se produjeron en una de las tribunas del CDS, con el enfrentamiento entre la Policía y un numeroso grupo de hinchas aurinegros .

Se refirió también a los comentarios que el miércoles hizo Evaristo González, y apuntó a las principales autoridades del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ruglio sobre Evaristo: "Se queda callado cuando me ve"

El presidente se refirió al dirigente de la oposición, Evaristo González, quien el miércoles dijo que Ruglio da entradas de favor a los hinchas, mandó destruir la pared falsa que construyeron en una habitación en la tribuna del CDS en la que los hinchas escondieron pirotecnia y banderas en el clásico, y también planteó sospechas sobre las comisiones del pase del futbolista Brian Barboza.

Así respondió Ruglio cuando le preguntaron por Evaristo: "Sobre Evaristo no voy a hablar porque cuando me tiene adelante nunca me dice nada de las cosas que después dice en los medios y porque aparte la gente, con un 3% que es lo que lo vota según las encuestas, ya se lo mostró. Además, un dirigente que cuando a la gente de Peñarol de las cuatro tribunas le tiraron gases, la cagaron a palos desde que llegaron, no solo a los de la Cataldi como dice la prensa o como muestran los videos que difundió el Ministerio del Interior, y ese dirigente se ocupa de hablar de una piecita en la que no encontraron absolutamente nada. Porque eso es lo otro: ¿la piecita existe? Sí, existe, pero existe desde hace años, como existen en el Estadio Centenario, el Campeón del Siglo, el Parque Central, en donde hay 50 piecitas de esas. En la piecita no encontraron más nada que unas banderas, ni siquiera fuego artificiales, ni siquiera bengalas náuticas de esas que pueden matar a alguien. Quiere decir que es intrascendente. Y si un dirigente, que por suerte ya tiene el rechazo de todo Peñarol, porque parece que no fuera dirigente de Peñarol, no sale a defender a sus hinchas que desde que llegan al Campeón del Siglo reiteradamente reciben palos de la Policía, gases lacrimógenos por cualquier cosa en las cuatro tribunas y solo habla de una piecita en la que había 20 banderas totalmente intrascendentes, ni siquiera de caño grueso ya con lo que la gente le devuelve a ese dirigente, ni siquiera vale la pena que lo nombre".

Inmediatamente subió el tono: "Y si aparte tuviera los huevos de decírmelo adelante, pero no me lo dice cuando me tiene en frente porque tiene casi mi misma edad, unos poquitos años más, mide 1,90 metros y pesa 100 kilos, así que cuando me tenga ahí, que me lo diga, que Ruglio rompió evidencia o que no le cierra el pase de Barboza. Pero no lo hace, se queda callado cuando me ve y ojalá tenga ganas de decirme el martes porque obviamente ahí me estaría faltando el respeto y ahí hablaríamos en otro tono, pero no lo va a hacer. Va a ir ahí, calladito la boca como hace siempre. Es un dirigente que para Peñarol es nefasto, nefasto".

Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

Luego expresó qué es lo que Evaristo debería hacer como dirigente e hincha aurinegro: "Ahora los hinchas de Peñarol no tenemos que hablar de la piecita, tenemos que hablar de los operativos que se repiten permanentemente contra Peñarol".

Explicó Ruglio que Evaristo se expresó públicamente de esa forma para "iniciar la campaña política en Peñarol".

Y agregó: "Se hizo eco de eso y arrancó la campaña, a ley de juego. Me encantan las campañas políticas, tengo varias arriba y arrancaré contra todos ellos sin ningún problema. Y ya la gente lo condenó: 'Qué raro, Evaristo, solo hablás de una piecita ahí y no hablás de cómo actuó la Policía'.

Y apuntó al Jefe de Policía, Clavijo: "Tenemos que hablar cómo un jefe de policía va a la radio 1010 (Carve Deportiva) a sentarse en el piso (panel con los periodistas) cuando en Uruguay entran cualquier cosa a las cárceles, teléfonos en los que estafan a la gente, armas y demás, por las fronteras pasan la droga, y él va a decir que Peñarol tenía una piecita ahí (en la tribuna). Al Jefe de Policía, al que vengo llamando hace dos días para decirle que fue una enorme falta de respeto que hablara de que Peñarol estaba al tanto. Porque se lo dije, te lo puedo jurar por mis nietos, que es lo más lindo que tengo en la vida, que no sabía de esa piecita. Y, además, como si en esa piecita hubiesen encontrado una 9 milímetros, cuando lo que había eran 10 banderas inofensivas. (Clavijo) No tendría que estar en un programa deportivo, porque yo no voy a los programas políticos a decir las cosas que entran a la cárcel todos los días".

Dijo también que hoy mantuvo una reunión con el abogado Rodrigo Rey: "Estamos armando toda una estrategia para ver si a todos esos policías que a la gente reducida en el piso le pegaban tres palazos, si a los policías que esperaban a que se abrieran las puertas y pasaba la familia y le tiraban palazos, si son sancionados, si los nombres de esos policías que tiene que ser información pública, estuvieron, porque vamos a iniciar una investigación grande ahora contra la Metropolitana. Si estuvieron en todos los operativos que ha habido problemas y si alguna vez fueron sancionados por repartir palo a la gente, no a la barra ni al que tira piedra que está bien que lo reprima. Si son sancionados esos policías".

"Hoy lo trascendente es ver quiénes son las personas de la Republicana que van a hacer señas de que Nacional ganó el clásico. O quiénes le pegan a un hincha en el piso y lo cagaron a palo cuando ya lo tenían reducido", subrayó.

Ruglio contra el ministro Negro y el Jefe de Policía: "Con quien sea"

En sus expresiones sobre el trabajo de la Policía, y la investigación que proyecta hacer, concluyó: "¿Por qué la Metropolitana hace esto con Peñarol? Es información pública saber si los policías que hacen estas cosas, si después reciben sanción, y si luego los mandan cuando juega Peñarol. Toda esa información nos la tienen que dar".

Además dijo: "Voy a responder como siempre. Nunca hice cintura, como dicen en boxeo. Cuando me tuve que pelear con Conmebol me pelee, con (Ignacio) Alonso también, y si me tengo que pelear con el ministerio (del Interior), con el ministro o el jefe de policía... con quien sea. Pero están desviando la atención, cuando la policía reprimió en las cuatro tribunas. En la Henderson tiraban gases lacrimógenos".