Peñarol se expone a duras sanciones por los graves incidentes en el clásico ante Nacional en el CDS: qué dice el informe y qué muestra el video que analiza el tribunal

La Comisión Disciplinaria de la Asociacion Uruguaya de Fútbol (AUF) recibirá el próximo lunes la defensa de Peñarol y luego resolverá sobre los graves incidentes que se produjeron entre los hinchas aurinegros y la Policía el domingo en el Campeón del Siglo, en el clásico que Nacional ganó 1-0.

Según pudo conocer Referí, los integrantes del tribunal recibieron un detallado informe de lo que ocurrió en la previa, durante y al finalizar el partido, así como imágenes tomadas por un dron del Ministerio del Interior y de la AUF , que muestra la gravedad de los ataque que recibieron los policías por parte de parciales de Peñarol.

Este es un resumen del video de 15 minutos que muestra lo que ocurrió en el clásico entre los hinchas y la Policía y que estudia el tribunal:

Al partido del domingo solo concurrieron hinchas de Peñarol, porque por medidas de seguridad para los enfrentamientos clásico en los estadios de los clubes solo concurren hinchas del local.

Peñarol inició una investigación interna, que incluye a los dirigentes, para encontrar a los responsables de los graves incidentes en el clásico del Campeón del Siglo

¿Qué dice el informe que recibió la Comisión Disciplinaria?

De acuerdo a los documentos a los que accedió Referí, el informe del área de seguridad de la AUF tiene 27 páginas y contiene decenas de fotografías y videos que documentan con detalles lo que ocurrió desde el mediodía, tres horas y media antes del inicio del partido, hasta minutos después de finalizado el clásico.

Rompieron un vidrio del ómnibus que trasladaba a Nacional: el informe documenta con imágenes, según informó la seguridad de Nacional, que próximo a llegar al Campeón del Siglo, en un camino vecinal, un grupo de hinchas de Peñarol que se disponían a ingresar al estadio lanzaron objetos al ómnibus que trasladaba a la delegación tricolor. Como consecuencia de ello un vidrio del vehículo fue dañado.

Puesto de venta de pasamontañas, prohibidos en el fútbol: constataron también que en la tribuna Cataldi, donde se ubica la barra de Peñarol, hubo puestos destinados a la comercialización de merchandising de Peñarol, entre los cuales se ofrecían pasamontañas, un artículo que no está autorizado a ingresar ni utilizar en los partidos de fútbol, porque por sus características puede dificultar la identificación de las personas que puedan verse involucradas en los episodios de violencia.

Primero choque de la Policía con hinchas de Peñarol: antes del comienzo del partido se registraron incidentes entre parciales de Peñarol y de la Guardia Republicana dentro de las tribunas Cataldi y Henderson del CDS. Esto ocurrió como consecuencia de que la policía descubrió el lugar en el que escondían pirotecnia y banderas, en un lugar construido dentro de la tribuna, con una pared falsa.

El ataúd que exhibieron en la tribuna estaba dentro del estadio: media hora antes del partido, según en informe que recibió la Comisión Disciplinaria, los hinchas de Peñarol trasladaron un elemento de grandes dimensiones a través de un tejido que divide las tribunas Damiani y Cataldi. De acuerdo al informe de la AUF, apoyado en imágenes que entregan a los miembros del tribunal, correspondía a la estructura con forma de ataúd que los hinchas de Peñarol exhibieron durante el partido.

Banderas prohibidas, pirotecnia y humo: los hinchas de Peñarol exhibieron banderas con astas en la Cataldi, a pesar de que estaba prohibido su ingreso. Lanzaron pirotecnia y humo, que tampoco estaba permitido y el club no había sido autorizado expresamente por la comisión de seguridad de la AUF. Todo esto ocurrió en los minutos previos a la salida de los equipos y cuando estos se formaban en la cancha. Además, durante el partido encendieron bengalas, prohibidas, así como cánticos y manifestaciones violentas.

Enfrentamiento de un numeroso grupo de hinchas de Peñarol con la Policía: el momento más crítico de violencia y que rotula como grave lo ocurrido en el CDS se produjo al finalizar el encuentro en la Cataldi, entre un numeroso grupo de hinchas aurinegros y la Policía. El enfrentamiento, que quedó documentado en un video grabado por un dron y que recibió el tribunal, se extendió durante 15 minutos.

También el informe sobre el que trabaja la Comisión Disciplinaria recoge las expresiones del jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien informó sobre una pared falsa, que derribaron los hinchas durante el partido en una habitación ubicada en la Cataldi para acceder banderas y pirotecnia, prohibidas.

Parte de esa pirotecnia, como se observa en los videos, fue utilizada durante los incidentes contra la policía, según detalla el informe tomando la versión del jefe de policía.

Además, denuncia que los hinchas utilizan puertas y otros elementos de los baños para protegerse de las balas de goma lanzadas por la policía, para ocultarse y para lanzar en el ataque contra la Guardia Republicana.

Las sanciones a las que se expone Peñarol

A raíz de lo ocurrido en el clásico, Peñarol se expone a duras sanciones, que irán desde cierre de cancha y partidos sin público hasta quita de puntos.

El antecedente más cercano se registró en agosto del año pasado, cuando la Comisión Disciplinaria le aplicó duras sanciones a Nacional, incluida la quita de tres puntos y cuatro partidos a puertas cerradas, y a Peñarol le impidió jugar dos encuentros con su público.

A Peñarol le quedan tres partidos de local en el Campeón del Siglo, en las fechas 8, 10 y 15.