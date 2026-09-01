Se confirmó la lesión de Maximiliano Gómez tras realizarse estudios clínicos este martes; mirá el reporte de la sanidad de Nacional

El delantero de Nacional , Maximiliano Gómez , conoció este martes la magnitud de su lesión de rodilla tras realizarse en la jornada estudios clínicos luego del golpe que recibió en el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo por el que tuvo que ser reemplazado.

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Finalmente se confirmó que el atacante tiene un esguince grado 1 de rodilla , según el comunicado oficial de la sanidad tricolor.

El delantero "ya se encuentra recuperándose en la Ciudad Deportiva Los Céspedes", agregaron los albos, que con respecto a los plazos de recuperación señalaron que "quedarán determinados por la evolución clínica".

De esa forma se descartó una lesión más grave, como podía ser una rotura de ligamentos que lleva varios meses de recuperación y lo habría dejado afuera por el resto de la temporada.

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Por su tipo de esguince, Gómez estaría de baja unas tres semanas para ponerse a punto y volver a jugar.

El atacante, figura de Nacional, se perderá los próximos partidos de los albos por el Torneo Clausura, comenzando por el del próximo domingo ante Juventud, luego ante Wanderers y probablemente ante Defensor Sporting, por lo que podría reaparecer ante Cerro Largo FC.

Gómez tuvo que ser sustituido a los 14 minutos del clásico ante Peñarol luego de saltar por una pelota junto al defensa rival Lucas Ferreyra, quien al caer lo hizo sobre la rodilla del atacante.