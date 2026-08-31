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El histórico club de España que avanza con todo por José María Giménez a un día del cierre del mercado de pases

El capitán de la selección uruguaya juega en los colchoneros desde hace 13 años y puede dejar a la institución colchonera en las últimas horas del período de fichajes

31 de agosto de 2026 18:24 hs
José María Giménez en Atlético de Madrid

José María Giménez en Atlético de Madrid

AFP

El mercado de pases del fútbol español sumó un sacudón imprevisto con la posible salida de José María Giménez de Atlético de Madrid. Según reveló la prensa española, el zaguero uruguayo de 30 años se encuentra en la órbita de Sevilla, institución de Nervión que busca un referente con jerarquía para apuntalar su última línea.

El período de fichajes en España llega a su fin, ya que cierra este martes 1° de setiembre a la hora 23.59 de ese país.

La posibilidad de que Josema cambie de aire dentro del propio campeonato español encendió las alarmas.

Una larga historia en Atlético de Madrid que puede llegar a su fin

Con un largo recorrido bajo el mando de Diego Simeone, José María Giménez fue un pilar en la estructura defensiva de Atlético de Madrid.

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Sin embargo, la competencia interna, las lesiones y los constantes ajustes de plantel habrían abierto la puerta para evaluar propuestas de clubes tradicionales del circuito ibérico.

En Sevilla ven con excelentes ojos sumar la garra y la experiencia internacional del capitán de la selección uruguaya para ganar solidez en los duelos individuales.

Aunque la operación dependerá del margen salarial y de las condiciones del traspaso, la noticia ya se instaló en el periodismo español.

Un eventual movimiento de Josema Giménez marcaría un muy importante paso de Sevilla y sería un adiós a un club en el que el uruguayo jugó desde setiembre de 2013.

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