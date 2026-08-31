El histórico club de España que avanza con todo por José María Giménez a un día del cierre del mercado de pases

El mercado de pases del fútbol español sumó un sacudón imprevisto con la posible salida de José María Giménez de Atlético de Madrid. Según reveló la prensa española, el zaguero uruguayo de 30 años se encuentra en la órbita de Sevilla, institución de Nervión que busca un referente con jerarquía para apuntalar su última línea.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El período de fichajes en España llega a su fin, ya que cierra este martes 1° de setiembre a la hora 23.59 de ese país.

La posibilidad de que Josema cambie de aire dentro del propio campeonato español encendió las alarmas.

Con un largo recorrido bajo el mando de Diego Simeone, José María Giménez fue un pilar en la estructura defensiva de Atlético de Madrid.

Los preocupantes números de Diego Aguirre y de Ignacio Ruglio en Peñarol, en los clásicos ante Nacional

La bronca y la reacción de Leonel Jaime tras perder con Peñarol el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura; mirá el video

Sin embargo, la competencia interna, las lesiones y los constantes ajustes de plantel habrían abierto la puerta para evaluar propuestas de clubes tradicionales del circuito ibérico.

En Sevilla ven con excelentes ojos sumar la garra y la experiencia internacional del capitán de la selección uruguaya para ganar solidez en los duelos individuales.

Aunque la operación dependerá del margen salarial y de las condiciones del traspaso, la noticia ya se instaló en el periodismo español.

Un eventual movimiento de Josema Giménez marcaría un muy importante paso de Sevilla y sería un adiós a un club en el que el uruguayo jugó desde setiembre de 2013.