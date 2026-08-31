El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol, su exequipo, en su regreso al Campeón del Siglo y tras una gran actuación

Como Nacional y varios de sus jugadores, Maximiliano Silvera se manifestó en sus redes sociales luego del triunfo tricolor en el clásico ante Peñarol jugado de visitante en el Campeón del Siglo, donde los albos ganaron por 1-0.

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Para el delantero fue un partido especial porque volvió al estadio aurinegro por primera vez y fue recibido de forma hostil por hinchas y también jugadores del conjunto locatario.

Silvera comenzó como suplente en el equipo de Daniel Carreño pero tuvo que entrar rápidamente a la cancha debido a la lesión de Maximiliano Gómez, quien tuvo que dejar el encuentro a los 14 minutos.

Mauricio Lemos contra Maximiliano Silvera en el clásico entre Peñarol y Nacional

Diez minutos después llegó el gol de Francisco Calvo con el que los tricolores se pusieron arriba en el marcador, para luego hacer una gran defensa de la ventaja en todas sus líneas.

El excelente regreso de Maximiliano Silvera al Campeón del Siglo, en la victoria de Nacional contra Peñarol: una presión incesante y la molestia a los defensores

Maximiliano Silvera tras el empate de Nacional con Albion y previo a la visita a Peñarol: "Es el partido del año"

Leonel Jaime contra Maximiliano Silvera en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El atacante tuvo que hacer un gran esfuerzo luchando solo todas las pelotas que le llegaban y también logrando faltas para su equipo.

En el uno por uno de Referí con los puntajes de Nacional, Silvera se llevó 6 puntos y los siguientes conceptos: "Ingresó a los 13' por el lesionado Maximiliano Gómez. Sobre los 38', recibió una fuerte falta de Lucas Ferreira, quien fue amonestado. Jugó muy bien en la primera parte, muy enchufado y con todo el estadio en contra".

El mensaje de Maximiliano Silvera

Tras el partido, Silvera se manifestó en sus redes con un escueto mensaje y tres fotos.

“¡Feliz por esta victoria y por este equipo que nunca se da por vencido! @Nacional”, comentó.

Su posteo tuvo varios mensajes de compañeros como Luis Mejía, Maximiliano Gómez, Francisco Calvo, quien le puso "sos un crack", Santiago Silva, Rodrigo Martínez, que le escribió "mucho hermano", y Luciano Rodríguez, como también del extricolor Franco Fagúndez.