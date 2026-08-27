Maximiliano Silvera tras el empate de Nacional con Albion y previo a la visita a Peñarol: "Es el partido del año"

El delantero de Nacional Maximiliano Silvera dijo que el clásico del domingo contra Peñarol, en el Campeón del Siglo y por la cuarta fecha del Torneo Clausura, "es el partido del año".

Tras ser suplente en el primer partido de Daniel Carreño como entrenador de Nacional y entrar para anotar el agónico gol del triunfo contra Progreso , Silvera fue titular este jueves contra Albion , en partido correspondiente a la primera fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.

Primero intentó un taco en un remate cruzado de Camilo Cándido, pero no logró conectar el balón.

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Luego remató de derecha ante centro de Tomás Verón Lupi. Su derechazo fue bloqueado por Francisco Couture y se fue arriba del travesaño. Increíblemente el juez dio saque de meta provocando una iracunda protesta del ex Peñarol.

Finalmente tuvo un mano a mano contra Danilo Lerda quien le atajó el remate y se la mandó al tiro de esquina.

"Fue un buen partido, faltó el gol, sabíamos que era complicado porque Albion trata bien la pelota y nosotros teníamos jugadores que no jugamos juntos, pero se vio un buen partido del equipo", le dijo al canal oficial del evento.

"El plan salió bien, era esperar en bloque y contragolpear, tuvimos chances pero nos faltó ser contundentes", admitió.

"Cada uno aprovechó su momento", agregó el ex Cerrito.

Consultado sobre el clásico del domingo, Silvera dijo: "Nos jugamos el año, sabemos la importancia que tiene, el grupo está consciente de que es el partido del año y vamos a tratar de hacer nuestro juego, traer los tres puntos y de ahí seguir para adelante".

Daniel Carreño dio breves declaraciones ante el mismo medio: "Fue un partido intenso, de un equipo totalmente nuevo en el que nos están faltando combinaciones. No soy quien para pedirle paciencia a la hinchada, pero acabamos de llegar y esta semana iba a ser complicada porque teníamos tres partidos, estamos intentando sumar, por supuesto, tenemos que encontrar el juego y a eso nos vamos a abocar estos días".

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/FocoUy

"Faltó el gol. Dominamos, ellos más la pelota, nosotros las ocasiones del gol, pero está faltando el gol sí", dijo en una nota que duró apenas dos preguntas.