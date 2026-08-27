Maximiliano Silvera tras el empate de Nacional con Albion y previo a la visita a Peñarol: "Es el partido del año"

El delantero de Nacional Maximiliano Silvera dijo que el clásico del domingo contra Peñarol, en el Campeón del Siglo y por la cuarta fecha del Torneo Clausura, "es el partido del año".
Tras ser suplente en el primer partido de Daniel Carreño como entrenador de Nacional y entrar para anotar el agónico gol del triunfo contra Progreso, Silvera fue titular este jueves contra Albion, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.
Silvera tuvo tres chances de gol claras pero no pudo capitalizar ninguna.
Primero intentó un taco en un remate cruzado de Camilo Cándido, pero no logró conectar el balón.
Luego remató de derecha ante centro de Tomás Verón Lupi. Su derechazo fue bloqueado por Francisco Couture y se fue arriba del travesaño. Increíblemente el juez dio saque de meta provocando una iracunda protesta del ex Peñarol.
Finalmente tuvo un mano a mano contra Danilo Lerda quien le atajó el remate y se la mandó al tiro de esquina.
"Fue un buen partido, faltó el gol, sabíamos que era complicado porque Albion trata bien la pelota y nosotros teníamos jugadores que no jugamos juntos, pero se vio un buen partido del equipo", le dijo al canal oficial del evento.
"El plan salió bien, era esperar en bloque y contragolpear, tuvimos chances pero nos faltó ser contundentes", admitió.
"Cada uno aprovechó su momento", agregó el ex Cerrito.
Consultado sobre el clásico del domingo, Silvera dijo: "Nos jugamos el año, sabemos la importancia que tiene, el grupo está consciente de que es el partido del año y vamos a tratar de hacer nuestro juego, traer los tres puntos y de ahí seguir para adelante".
Daniel Carreño dio breves declaraciones ante el mismo medio: "Fue un partido intenso, de un equipo totalmente nuevo en el que nos están faltando combinaciones. No soy quien para pedirle paciencia a la hinchada, pero acabamos de llegar y esta semana iba a ser complicada porque teníamos tres partidos, estamos intentando sumar, por supuesto, tenemos que encontrar el juego y a eso nos vamos a abocar estos días".
Foto: Dante Fernández/FocoUy
"Faltó el gol. Dominamos, ellos más la pelota, nosotros las ocasiones del gol, pero está faltando el gol sí", dijo en una nota que duró apenas dos preguntas.