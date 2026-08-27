Triple alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió en la mañana de este jueves una alerta naranja y dos alertas amarillas por tormentas fuertes que abarcan localidades de varios departamentos del país.

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Las tres advertencias comenzaron a regir a las 05:50 de este jueves 27 de agosto y serán actualizadas por el organismo a las 08:00 . En todos los casos, Inumet indicó que la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos es superior al 75% .

La advertencia de mayor nivel es naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas .

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Inumet actualizó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias: mirá las localidades afectadas

Según informó Inumet, las zonas comprendidas serán afectadas por tormentas que podrán estar acompañadas de precipitaciones copiosas en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica .

La alerta naranja comprende todo el departamento de Río Negro y distintas localidades de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rocha, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Las localidades afectadas son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, El Edén, José Ignacio, Los Talas y Parque Medina.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velázquez.

Soriano: Mercedes.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, María Albina y Valentines.

Dos alertas amarillas por tormentas puntualmente fuertes

Inumet mantiene además dos advertencias amarillas por tormentas puntualmente fuertes.

En estas zonas se prevén tormentas que pueden estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Una de las alertas comprende localidades de Cerro Largo, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres:

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Rocha: 18 de Julio, Barrio Pereira, Capacho, Chuy, La Coronilla, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis al Medio.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Clara, Curtina y Piedra Sola.

Treinta y Tres: Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Treinta y Tres.

La segunda advertencia amarilla alcanza zonas de Canelones, Florida, Lavalleja, Maldonado, Río Negro y Soriano:

Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.

Florida: 25 de Mayo, Chamizo, Florida, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Río Negro: Fray Bentos.

Soriano: Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Villa Soriano.