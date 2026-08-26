El fin del boom Temu: compras web en el exterior pasaron de 8.100 por día a poco más de 3.000

Las compras web en Temu sintieron el impacto del cambio en la franquicia de encomiendas internacionales que rige desde mayo. La aplicación del IVA frenó el impulso de los usuarios que todos los meses ampliaban su consumo en la tienda china.

El comienzo de este año mantuvo la tendencia en el régimen de compras en el exterior que se observó desde mediados de 2024 con la llegada de la plataforma Temu a Uruguay . A partir de ese momento la cantidad de operaciones mensuales crecieron de manera sostenida. El primer quiebre se observó en octubre de 2024 cuando por primera vez rompieron la barrera de las 100.000 .

Entonces comenzaron a escucharse las voces de los comerciantes locales que se quejaban de una competencia desigual frente a la franquicia que permitía la llegada de productos desde el exterior sin pago de impuestos. El Poder Ejecutivo tomó en cuenta esos reclamos y estableció en el Presupuesto aprobado el año pasado una serie de modificaciones que comenzaron el 1° de mayo pasado (básicamente gravar a los envíos llegados de China) . Y los cambios tuvieron efecto en los compradores.

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Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) , entre enero y abril se realizaron 973.050 compras web en el exterior . El promedio mensual fue de 243.263 , pero el pico histórico se registró en abril con 252.574. En mayo, la cantidad mostró una baja sustancial hasta llegar a 112.346 transacciones. La nueva tendencia no se detuvo: en junio fueron 83.120 y en julio 80.630. Esta última cifra es la más baja desde julio de 2024 cuando se verificaron 84.652 compras.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Pasados los tres primeros meses del cambio en la franquicia hay un número que muestra de manera clara cómo los consumidores adeptos a adquirir artículos en Temu perdieron interés. Entre enero y abril se realizaron 8.109 compras en el exterior diarias, mientras que desde mayo a julio fueron 3.068, con un descenso de 62%.

A su vez, el promedio mensual entre mayo y julio fue de 92.032 desde los 243.263 de los cuatro meses anteriores.

Los cambios en la franquicia de compras web

Hasta el cambio en el régimen se permitían tres compras al año con un valor máximo de US$ 200 cada una. Con ese requisito principal, la mercadería ingresaba a Uruguay desde cualquier origen sin pagar aranceles de importación. Desde el 1° de mayo se mantuvo la cantidad anual permitida, pero el tope pasó a US$ 800.

La modificación más sustancial fue que las realizadas en China quedaron gravadas con IVA (22%), con un impuesto mínimo de US$ 20 por compra.

También hubo cambios para los envíos procedentes de Estados Unidos. Si las tres compras al año no superan los US$ 200 ingresan sin el pago de tributos, tal como lo establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado con Estados Unidos. Pero si alguna de las tres supera ese valor debe pagar IVA.