Carolina Ache mintió en la investigación administrativa de Cancillería por el pasaporte de Marset

Carolina Ache, por entonces subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, mintió en la investigación administrativa que la Cancillería realizó a propósito de cómo se le había otorgado el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Tal es lo que se desprende de la lectura completa del expediente de dicha investigación, obtenido gracias a un pedido de acceso a la información pública presentado por El Observador ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ache declaró ante la instructora Stefanie Karina Antenor el 13 de octubre de 2022. En esa ocasión se le pidió: “Sírvase indicar en qué consistieron las comunicaciones efectuadas por el subsecretario del Ministerio del Interior a usted y por qué medio fueron”.

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La pregunta aludía a los intercambios que Ache había mantenido con Guillermo Maciel a propósito de la detención de Marset en Emiratos Árabes Unidos. La existencia de tales intercambios, aunque no su contenido, había sido revelada en la interpelación en el Senado a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, el 22 de agosto de 2022.

Ache respondió que “fueron dos comunicaciones, el 21 de setiembre y el 3 de noviembre de 2021”.

“El 21 de setiembre –continuó- me manda una foto de un documento por WhatsApp y me pregunta con qué documento ingresó esa persona a Emiratos Árabes y el número de documento”.

Luego Ache se refirió a la que ella indicó como segunda comunicación con Maciel, la del 3 de noviembre. Ese día “se contacta conmigo telefónicamente el Sr. Maciel y me consulta si esa persona estaba detenida”.

“Esas fueron las únicas dos comunicaciones con el Subsecretario del Ministerio del Interior por este tema”, aseguró en forma categórica Ache sobre este tema.

Unos meses después, el 12 de diciembre de 2022, La Diaria publicó las conversaciones completas de Maciel y Ache, que estaban incluidas en un expediente que se tramitaba en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.

Allí quedó claro que en realidad los intercambios no habían sido dos sino tres. Y que Ache, casualmente, había omitido mencionarle a la instructora Antenor el más importante y sustancioso de todos.

Marset fue detenido el 10 de setiembre de 2021 en Emiratos Árabes, cuando intentaba viajar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso. La primera comunicación de Maciel con Ache fue, es cierto, el 21 de setiembre y su contenido fue bien descripto por la hoy embajadora en Portugal cuando la instructora le preguntó.

El ocultamiento estuvo centrado en el siguiente intercambio, que sí ocurrió el 3 de noviembre, pero no fue una llamada telefónica sin mayor importancia, como declaró Ache a la instructora de la investigación, sino un intercambio de WhatsApp muy preciso y claro.

Maciel le escribió ese día a Ache: “Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”.

“Hola dale te averiguo. Beso”, respondió Ache.

La entonces subsecretaria le ocultó todo este diálogo a la instructora.

El tercer intercambio con Maciel ocurrió dos días después, el 5 de noviembre, y fue la llamada telefónica que Ache situó el 3 de ese mes.

Ache también faltó a la verdad cuando la instructora le preguntó si ella le había comunicado al ministro lo que le había dicho Maciel. La hoy embajadora dijo que no había informado a Bustillo porque lo recibido de parte de Maciel “era una consulta de trámite en la cual no se efectuaba ninguna advertencia”.

La verdad es que Maciel sí había advertido que Marset era “un narco muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” que recuperara la libertad.

Varias negativas

También consta en el expediente que la instructora le pidió a Ache más de una vez que entregara copia de todos sus mensajes en relación a Marset, a lo cual Ache se negó.

“El contenido del material requerido en las comunicaciones mencionadas –argumentó Ache por escrito- excede claramente el objeto de la investigación administrativa dispuesta: determinar eventuales irregularidades en el procedimiento de tramitación y otorgamiento del pasaporte”.

Agregó que la investigación administrativa “parece haberse convertido en un auténtico procedimiento disciplinario en mi contra, sin que se me brinden las debidas garantías”.

“Son comunicaciones entre dos jerarcas políticos del Estado de diferentes reparticiones, razón por la cual no la agregaré en esta investigación”, concluyó.

Antenor luego declararía, el 13 de junio de 2025, en otra investigación administrativa que se ordenó al asumir el actual gobierno, que en una oportunidad, mientras estaba instruyendo la investigación, fue citada al despacho de Ache y allí se encontró con su abogado Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia: Él "...me manifiesta su preocupación ante mi insistencia señalándome que parecería una pesquisa a la subsecretaria”.

Carolina Ache y Jorge Díaz. Foto: Archivo FocoUy

En las conclusiones de la investigación, Antenor respondió que el contenido de las comunicaciones pedidas sí estaba comprendido en el objeto de la investigación y “resultaba relevante” por cuanto la resolución del ministro Bustillo que había ordenado la investigación “señala expresamente que ‘se han observado posibles comunicaciones no informadas a la Superioridad en el procedimiento seguido para la tramitación del pasaporte de referencia’”.

La sala de abogados de la Cancillería respaldó en todo lo actuado por Antenor.

Ninguno de las demás personas que fueron interrogadas en la investigación administrativa rechazó entregar sus mensajes. Ache fue la única.

Antenor también investigó el intercambio de mails de la Subsecretaría. Se constató que existían diez mensajes borrados en torno a la expedición del pasaporte. Ache declaró que “no tenía acceso desde su pc al email institucional” de su oficina. Y que esas comunicaciones las manejaba su secretaria.

Además, seis mensajes referentes al caso habían sido reenviados a una cuenta externa de Gmail ([email protected]) “de la cual no se puede indicar quien tiene acceso”. Ache declaró que esa cuenta fue creada “por el personal de la oficina para temas de agenda”.

La investigación administrativa sobre el otorgamiento del pasaporte a Marset fue ordenada por el ministro Bustillo el 22 de agosto de 2022, el mismo día de la interpelación.

En noviembre de 2023, cuando ya el contenido completo de los intercambios con Maciel se había publicado en la prensa y al declarar ante Fiscalía, Ache dijo que Bustillo le había sugerido que “perdiera” el celular en el marco de la investigación administrativa. Y que en una reunión en Torre Ejecutiva, el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf les habría pedido a ella y a Maciel que borraran sus intercambios.

Tras declarar en Fiscalía, Bustillo entregó a la prensa un comunicado donde señaló que eso se lo había dicho en sentido figurado porque en esos días “Ache me planteaba constantemente sus dudas” respecto a qué hacer con las grabaciones.

En octubre de 2025 Ache fue designada embajadora en Portugal en una votación en el Senado en la cual solo votó a favor la bancada del Frente Amplio.