Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

A tres años de haberle reclamado a la entonces vicecanciller Carolina Ache que entregara la declaración jurada de su cónyuge Tomás Romay Buero , la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) publicó las versiones complementarias que agregan a los documentos originales los datos del empresario.

Romay Buero declaró un patrimonio de $434.885.028 a la fecha de diciembre de 2022, lo que constituyen unos US$ 11,3 millones al tipo de cambio de entonces, según el acta revisada por El Observador.

El empresario estableció que percibe ingresos por $772 mil entre arrendamientos mensuales y por "retiro promedial aproximado mensual en el período de 12 meses".

Como parte de su patrimonio enumeró la propiedad total de tres inmuebles en Montevideo, otros dos –en la capital y en Rocha– de los que es titular del 50%, cuatro inmuebles –uno urbano en Montevideo y tres campos en Salto– por los que comparte un tercio de la propiedad, cuatro campos –dos en Montevideo, uno en Cerro Largo y otro en Río Negro– de los que es titular en un 16,67%, un inmueble en Montevideo que le pertenece en un 11,11%, otro en Maldonado por un 8,33% y uno último en Canelones del que declara poseer un 1%.

Dichas propiedades suman $341,5 millones de patrimonio, unos US$ 8,9 millones al tipo de cambio de diciembre de 2022.

Romay Buero declaró además participación social en la sociedad de hecho junto a Clarice Romay y otros (33,3%), un tercio de las acciones nominativas del Canal 12 de Fray Bentos (Río Uruguay TV Fray Bentos SA), el 30% de las acciones de Romay Consultores SA, un 16,67% de las acciones nominativas de Cabana Salvo Vivienda Social SA, unos $1.920 por una acción de Tislara SA y unos $960 mil por cuota social de Cable Video Uruguay Ltda.

Este último, conocido como Telecable, había logrado en 2023 un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia en un reclamo por "daños y perjuicios" contra Visión Canaria por una licencia de cable en La Paz y Las Piedras por el que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) debió pagarle más de US$ 4 millones.

Además, Romay declaró unos $28,8 millones (unos US$ 750 mil a la cotización de entonces) por derechos sucesorios.

Idas y vueltas con la Jutep

Ahora designada embajadora de Uruguay ante Portugal por el gobierno de Yamandú Orsi, Ache recibió el reclamo por parte de la Jutep en 2022 de que presentara la declaración jurada de ingresos de su cónyuge cuando aún era vicecanciller durante la administración de Luis Lacalle Pou.

Carolina Ache Foto: Leonardo Carreño.

Cuando la entonces jerarca del Partido Colorado presentó su propia declaración jurada al asumir en 2020, dejó en blanco el espacio destinado a la firma de su esposo y alegó que tenía separación de bienes, por lo que no existían bienes gananciales.

Cuando dos años después la Jutep la intimó formalmente a que cumpliera con lo establecido en la ley 17.060, Ache accedió a que Romay podría declarar pero pidió que sus datos se mantuvieran en reserva. La entonces vicecanciller declaró por escrito en setiembre de 2022 al semanario Búsqueda que su marido tenía "total predisposición a presentar la suya, al amparo de las disposiciones de la propia Ley 17.060, particularmente su reserva", y que aguardaban por "la respuesta de la Jutep".

En diciembre de aquel año el senador frenteamplista Eduardo Brenta llegó a acusarla de mentirle al parlamento y "violar las normas" de la Jutep, "negando la entrega de las declaraciones de su cónyuge".

La pareja terminó entregando la declaración jurada de Romay bastantes meses después de la renuncia de Ache a la Cancillería, aunque mantuvo su reclamo de que no se hicieran públicos los datos y presentó un recurso en noviembre de 2024 asesorada por el estudio Delpiazzo contra la disposición de la Jutep de que se subiera a la página web dicha declaración complementaria, tal como informó días atrás Brecha.

La Jutep y el Ministerio de Educación y Cultura también rechazaron el reclamo en el correr de este año, por lo que aún estaba pendiente la publicación final de la declaración jurada, que a partir de ahora está disponible online.