/ Nacional / POLÍTICA

Díaz negó haber propuesto a Ache como embajadora y apuntó a la oposición: "Me llama la atención la urticaria que le genera a algunas personas su figura"

El prosecretario de Presidencia aseguró que no participa en las designaciones de los embajadores

20 de octubre 2025 - 11:46hs
Carolina Ache y Jorge Díaz. Foto: Archivo FocoUy

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, descartó haber tenido participación en la nominación de la colorada Carolina Ache como embajadora en Portugal. El nombramiento, aprobado por el Senado la semana pasada, generó amplias críticas desde la oposición e incomodidad dentro del Frente Amplio, donde legisladores manifestaron que votarían afirmativamente por disciplina partidaria.

"Absolutamente no", respondió Díaz al ser consultado este lunes en Desayunos Informales (Canal 12) sobre su eventual vinculación con el nombramiento. "Sé que es una decisión que tomó el presidente de la República en acuerdo con el canciller", complementó.

El prosecretario dijo que le "llama la atención" la "urticaria que le genera a algunas personas la figura de Carolina Ache" y descartó referirse a los cuestionamientos de la oposición contra el gobierno por la designación de la dirigente colorada.

Tiempo atrás, Díaz fue abogado de Ache en el marco del denominado "caso Marset", que investigó judicialmente la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Ache renunció a la subsecretaría de Relaciones Exteriores en 2022 por las derivaciones de este caso.

Díaz aseguró que "no sigue con detenimiento las designaciones de los embajadores" y que apenas leyó "alguna cosa" sobre el debate parlamentario en torno a la aprobación de la venia.

"Tendrían que preguntarle al presidente o al canciller que les van a decir los argumentos para tomar la decisión. No participo en la designación de los embajadores", reiteró.

