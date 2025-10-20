Se confirmó que Peñarol vs Plaza Colonia jugarán la final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay confirmó este lunes que la final del certamen entre Peñarol vs Plaza Colonia se disputará en el Estadio Centenario y no en ninguna sede del interior, como se había manejado la posibilidad de hacerlo en el Silvestre Landoni de Durazno.
