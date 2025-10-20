Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Se confirmó que Peñarol vs Plaza Colonia jugarán la final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario

La Mesa Ejecutiva del certamen confirmó este lunes el escenario en el que se disputará el título de la Copa AUF Uruguay

20 de octubre 2025 - 18:03hs
El Estadio Centenario

El Estadio Centenario

Foto: Leonardo Carreño

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay confirmó este lunes que la final del certamen entre Peñarol vs Plaza Colonia se disputará en el Estadio Centenario y no en ninguna sede del interior, como se había manejado la posibilidad de hacerlo en el Silvestre Landoni de Durazno.

La fecha marcada es la misma que estaba estipulada.

Ambos equipos jugarán el próximo miércoles 29 de octubre a la hora 20.30 por el título en el Monumento al Fútbol Mundial.

Lo que dice el reglamento de la final

Peñarol vs Plaza Colonia fueron los que se ganaron un lugar en la final de la Copa AUF Uruguay.

Los dirigidos por Diego Aguirre dejaron afuera a Defensor Sporting, el triple campeón de este certamen, en tanto que los patablancas lo hicieron con Racing en definición por penales.

El reglamento indica que si en la final entre ambos, hay empate en los 90 minutos, se pasará directamente a la definición desde el punto penal y no habrá alargue.

