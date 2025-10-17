Peñarol vs Plaza Colonia: la final de la Copa AUF Uruguay ya tiene fecha y resta la decisión de dónde se jugará; mirá las opciones y cuándo se define

La final de la Copa AUF Uruguay 2025 que jugarán Peñarol vs Plaza Colonia ya tiene fecha para su realización y solo resta definir en qué escenario se disputará el partido único en el que se conocerá al nueva campeón tras el tricampeonato de Defensor Sporting.

La fecha de la final entre Peñarol y Plaza ya está definida por la Mesa Ejecutiva del torneo.

La misma será el próximo miércoles 29 de octubre , según confirmaron a Referí.

Lo que aún no está definido es el horario del partido.

Los escenarios que se manejan para la final de la Copa AUF Uruguay

El otro tema que se debe definir es el escenario en el que se jugará la final, para lo que hay dos opciones que se manejan con más fuerza.

La primera es el Estadio Centenario, que ha sido la sede de las tres finales de la Copa AUF Uruguay en su historia, en las que el campeón fue Defensor Sporting tras superar a La Luz (2022), Montevideo City Torque (2023) y Nacional (2024).

1668189758137.webp El trofeo de la Copa AUF Uruguay Copa AUF Uruguay

También se manejó la opción de que el partido definitorio sea en Durazno, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, el reacondicionado escenario que días atrás recibió el partido Miramar Misiones vs Peñarol y también el de los cebritas frente a Nacional.

20251011 El Estadio Silvestre Landoni de Durazno El Estadio Silvestre Landoni de Durazno

Desde la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay indicaron que esas no son las únicas opciones, sin dar más detalles de otros posibles escenarios.

¿Cuándo se fija la final de la Copa AUF Uruguay?

Los detalles de la final de la Copa AUF Uruguay se definirán este lunes, día en el que se conocerá dónde se juega y el horario del partido en el que se conocerá al nuevo campeón del torneo.