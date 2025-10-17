Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la fecha 12ª del Torneo Clausura, con Nacional y Peñarol mano a mano en las tablas; mirá partidos, horarios y detalles

La duodécima jornada del Torneo Clausura tendrá partidos de viernes a lunes; mirá todos los detalles

17 de octubre 2025 - 13:32hs
Pelota Torneo Clausura Peñarol vs Plaza Torneo Clausura
Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional y Peñarol buscarán este fin de semana retornar a la senda de la victoria para no darse tregua en la lucha que tienen mano a mano en el Torneo Clausura, que tendrá su 12ª fecha, y en la Tabla Anual.

La etapa se pondrá en marcha este viernes con el partido Boston River vs Danubio desde las 20:00 en Florida.

A falta de tres fechas para el final, los de Pablo Peirano lideran con 73 puntos la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

COPA AUF URUGUAY

El mensaje de Diego Abreu tras su expulsión ante Peñarol y la eliminación de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

El mensaje de Diego Abreu tras su expulsión ante Peñarol y la eliminación de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay

El trofeo de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Plaza Colonia: la final de la Copa AUF Uruguay ya tiene fecha y resta la decisión de dónde se jugará; mirá las opciones y cuándo se define

20251012 Pablo Peirano Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Pablo Peirano

Pablo Peirano

Allí aventajan por cuatro unidades a Peñarol, que el fin de semana pasado igualó con Miramar Misiones y casi se despidió de sus posibilidades de finalizar en lo más alto de esa clasificación. Sin embargo, el empate entre Danubio y Nacional mantuvo todo igual.

El conjunto que acabe el año en la primera posición de la Anual sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde aguardará por el vencedor del duelo entre los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El primero de estos fue conquistado por Liverpool, mientras que Peñarol está en lo más alto del segundo y este domingo buscará dar un nuevo paso hacia el título.

Peñarol vs Wanderers

Líderes con cinco unidades de ventaja sobre el segundo cuando sólo quedan doce por disputarse, los de Diego Aguirre recibirán a Montevideo Wanderers, que no gana desde hace seis partidos.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Aguirre
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

En otros duelos de la etapa, el sábado se jugará el partido Montevideo City Torque - Cerro.

El domingo, el ya descendido River Plate recibirá a Cerro Largo y Defensor Sporting visitará a Progreso.

Los dos últimos partidos se jugarán el lunes: Racing vs Juventud, que cambió de entrenador esta semana, y Plaza Colonia vs Liverpool.

Tabla de posiciones:

Embed

Partidos de la duodécima jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez VAR
Viernes 17 20:00 Boston River - Danubio Campeones Olímpicos Hernán Heras Andrés Cunha
Sábado 18 15:30 Montevideo City Torque - Cerro Parque Viera Bruno Sacarelo Daniel Rodríguez
Sábado 18 18:30 Nacional - Miramar Misiones Gran Parque Central Javier Burgos Christian Ferreyra
Domingo 19 10:30 River Plate - Cerro Largo Parque Saroldi Santiago Motta Jonhatan Fuentes
Domingo 19 15:30 Progreso - Defensor Sporting Parque Paladino Javier Feres Antonio García
Domingo 19 18:30 Peñarol - Liverpool Campeón del Siglo Esteban Ostojich Diego Dunajec
Lunes 20 16:00 Racing - Juventud Parque Roberto Leodan González Yimmy Álvarez
Lunes 20 19:00 Plaza Colonia - Liverpool Parque Prandi Andrés Matonte Daniel Fedroczuk
Torneo Clausura Nacional Peñarol Boston River Danubio Florida

