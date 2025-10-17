Así se juega la fecha 12ª del Torneo Clausura, con Nacional y Peñarol mano a mano en las tablas; mirá partidos, horarios y detalles

Nacional y Peñarol buscarán este fin de semana retornar a la senda de la victoria para no darse tregua en la lucha que tienen mano a mano en el Torneo Clausura, que tendrá su 12ª fecha , y en la Tabla Anual.

La etapa se pondrá en marcha este viernes con el partido Boston River vs Danubio desde las 20:00 en Florida .

Este sábado el tricolor recibirá a Miramar Misiones en su último partido en el Gran Parque Central en el Clausura , en el que buscará tres puntos que le permitan mantener o ampliar su ventaja en la Tabla Anual.

A falta de tres fechas para el final, los de Pablo Peirano lideran con 73 puntos la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

20251012 Pablo Peirano Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Pablo Peirano Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Allí aventajan por cuatro unidades a Peñarol, que el fin de semana pasado igualó con Miramar Misiones y casi se despidió de sus posibilidades de finalizar en lo más alto de esa clasificación. Sin embargo, el empate entre Danubio y Nacional mantuvo todo igual.

El conjunto que acabe el año en la primera posición de la Anual sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde aguardará por el vencedor del duelo entre los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El primero de estos fue conquistado por Liverpool, mientras que Peñarol está en lo más alto del segundo y este domingo buscará dar un nuevo paso hacia el título.

Peñarol vs Wanderers

Líderes con cinco unidades de ventaja sobre el segundo cuando sólo quedan doce por disputarse, los de Diego Aguirre recibirán a Montevideo Wanderers, que no gana desde hace seis partidos.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Aguirre Diego Aguirre, entrenador de Peñarol FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

En otros duelos de la etapa, el sábado se jugará el partido Montevideo City Torque - Cerro.

El domingo, el ya descendido River Plate recibirá a Cerro Largo y Defensor Sporting visitará a Progreso.

Los dos últimos partidos se jugarán el lunes: Racing vs Juventud, que cambió de entrenador esta semana, y Plaza Colonia vs Liverpool.

Tabla de posiciones:

Partidos de la duodécima jornada del Torneo Clausura: