Las historias con Diego Maradona del Gallego Méndez, el nuevo DT de Juventud de Las Piedras, quien fue asistente del 10

Sebastián "Gallego" Méndez fue anunciado como nuevo entrenador de Juventud de Las Piedras; repasá sus historias de cuando compartió cuerpo técnico con Diego Maradona en Gimnasia de La Plata

17 de octubre 2025 - 9:55hs
ESPN

Sebastián "Gallego" Méndez fue anunciado como nuevo entrenador de Juventud, exfutbolista argentino que tuvo paso por varios equipos de Argentina como entrenador, y que compartió cuerpo técnico con Diego Maradona en el 2019, cuando asumió en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Méndez y Diego

Es que el arribo del astro a la entidad platense no solo dejó gratos momentos futbolísticos, con un plantel que pudo consolidarse en la Primera división, sino también un sinfín de anécdotas y situaciones que marcaron a distintas personas que fueron parte de ese ciclo, como es el caso de Méndez.

El regalo de Diego Maradona al Gallego Méndez

En diálogo con Infobae en abril de 2024, con respecto a un regalo que recibió por parte del 10, dijo: "Una cadenita. Veníamos perdiendo y un día, de la nada, Diego nos regaló una cadenita. Nos dijo que iba a traer suerte. Ahí la guardé para no perderla y que nadie sin querer se la llevara, ja. También me quedé con fotos y un montón de historias. Aunque me faltó algo... Mi papá tiene en su casa una foto en la que yo estoy jugando contra Diego. Y siempre me dio vergüenza llevársela para que me la firmara..."

"Me dio vergüenza porque yo trabajaba con él. Me daba cosa decirle 'che, Diego, ¿me la firmás?'. Igual, a él le encantaban los autógrafos. Cuando no venían los chicos por dos o tres días, te decía '¿qué pasa acá?'", confesó Méndez.

Diego Monarriz
FÚTBOL URUGUAYO

La sorpresiva decisión de Juventud de Las Piedras con Diego Monarriz tras perder ante el descendido River Plate luego de haber clasificado a copas

Sebastián Méndez, nuevo DT de Juventud de Las Piedras
FÚTBOL URUGUAYO

Juventud de Las Piedras anunció al entrenador argentino Sebastián Méndez, quien fue asistente de Diego Maradona, como sustituto de Diego Monarriz

Méndez y Diego
Gallego Méndez y Diego Maradona en Gimnasia

Gallego Méndez y Diego Maradona en Gimnasia

En otra línea, Méndez fue consultado sobre si Diego se acordaba de la época de jugador del Gallego, y respondió: "Un día, él estaba hablando de tiros libres con Adrián González, el otro ayudante. Yo me arrimé y al instante me dijo que me fuera porque de patear no sabía nada. 'Vos le pegás muy mal a la pelota, Gallego', me tiró. Y tenía razón, ja".

"Pero le gustaban los centrales duros como yo. Porque a él lo cagaban a patadas. Si hay un jugador al que le pegaron fue a Maradona. Estaba todo roto. Le gustaba jugar fuerte. Y de cagón no tenía nada. No digo de pelear, que también lo tenía, si no de encararte siempre. La volvía a pedir y la volvía a pedir. Era un distinto en todo. Tengo mensajes y de vez en cuando los escucho. No siempre porque me pongo triste. Lo extraño... Fue genial. Es genial, en presente. Va a estar siempre en nosotros, en nuestra generación. Y ojalá que en la que viene. Mi hijo, Santi, lo conoció. Y sabía que su papá trabajaba con una de las personas más famosas del mundo", sentenció.

Méndez sobre Diego Maradona como persona

Tiempo atrás, en julio de 2021 en una entrevista con ESPN, contó detalles de su relación íntima con Maradona: "Me quedó un agradecimiento al fútbol y a la vida. Porque conocí a Diego, yo había conocido a Maradona. Había jugado contra él, nos habíamos cruzado, pero Diego era otra cosa, era fenomenal. Te preguntaba todos los días como estabas, si estabas cobrando, le preguntaba al utilero... estaba en todos los detalles", narró.

"Diego a mi me sorprendió gratamente. Yo pensaba que Diego era bueno y después me convencí de que era mucho mejor. Nosotros compartimos 18 meses y tenemos un millón de historias, un respeto por el jugador total y somos agradecidos porque conocimos y estuvimos con él todo ese tiempo", agregó.

"Y él tenía esos detalles que terminábamos los partidos, yo volvía en la camioneta con mi hijo, sonaba el teléfono y era Diego. Y me decía 'gracias porque ganamos el partido', y yo decía '¿gracias de que?' ja. Te agradecía por el laburo", afirmó.

