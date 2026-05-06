En lo que va de 2026 murieron más niños en accidentes de tránsito como pasajeros que en todo 2025

En lo que va de 2026 ya se superó la cantidad de niños fallecidos en accidentes de tránsito en comparación con lo registrado durante todo el año pasado, según las cifras del Unasev a las que accedió El Observador.

Mientras que en 2025 murieron solo dos niños como pasajeros de auto , este año ya lleva tres , incluido el niño de ocho años en Paysandú que iba en el auto que manejaba su padre y que posteriormente volcó.

El adulto, quien dio positivo en la espirometría , perdió el dominio del vehículo en un curva cerca de un puente . Chocó contra este y luego quedó ruedas hacia arriba . El niño salió despedido, fue encontrado a unos diez metros del vehículo y sufrió lesiones letales en la cabeza.

"Estoy destrozado": el dolor del padre y abuelo de las víctimas fatales del trágico accidente de Florida

Tragedia en Paysandú: el niño de ocho años que murió viajaba sin cinturón y su padre, el conductor, dio positivo a la espirometría

Las pericias preliminares, divulgadas por Montevideo Portal y confirmados por El Observador, apuntan a que el niño viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, pero también se maneja la hipótesis de que iba en el asiento delantero . En ninguno de los dos casos se habría contado con un Sistema de Retención Infantil (SRI) o silla especial para niños de su edad.

El padre, de 44 años, fue detenido y declarará por el caso. La Fiscalía están investigando eventuales responsabilidades penales.

A finales de marzo, otro evento trágico ocurrió en Florida. Cuatro personas murieron en un accidente de tránsito, dos de ellos eran niños de dos y nueve años. Durante la noche sobre la Ruta 56, una camioneta pick up conducida por un hombre de 48 años, que viajaba solo, impactó desde atrás a un automóvil en el que se trasladaban las víctimas.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta continuó su recorrido por la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde se detuvo luego de avanzar unos 300 metros.

Participación total de fallecidos según grupo etario en 2025 Participación total de fallecidos según grupo etario en 2025 Informe anual de de Siniestralidad Vial

En lo que va del 2026, casi un tercio del año, son tres los niños que murieron en calidad de pasajeros de autos o camionetas. El año pasado solo dos niños de entre cero y cuatro años habían muerto bajo esta circunstancia.

Consultado por este punto el presidente de la Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial) Marcelo Metediera dijo que son datos que "siempre preocupan". "Igual cantidad que el 2024 y menos que el 2023 –fueron cuatro en esa oportunidad–. Veremos cómo cierra el año", agregó el jerarca.

Años antes, Unasev había indicado que el uso correcto de los SRI lograba reducir el riesgo de muerte en bebés en un 70% y entre 47% y 54% en casos de niños de 1 a 4 años. Por otra parte, el Automóvil Club del Uruguay sostiene que los SRI pueden "reducir el riesgo de muerte en accidentes automovilísticos en un 80%".

Los datos del Informe Anual de Siniestralidad Anual del 2025 develan que en murieron 471 personas en accidentes de tránsito. De ese total, siete son víctimas de entre cero y 14 años.