Plan Veredas: la Intendencia de Montevideo presentó en qué avenidas y zonas priorizará las obras si se aprueban los fondos

Este miércoles en la Junta Departamental de Montevideo comenzó la discusión referida a los cinco préstamos que la Intendencia de Montevideo (IM) busca pedir para las denominadas “prioridades ciudadanas” : limpieza, reparación de calles y veredas, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja. En total, la IM busca pedir US$ 300 millones.

Para la aprobación de estos préstamos, que están por fuera del presupuesto, el oficialismo necesitará contar con el apoyo de por lo menos 4 ediles de la oposición para llegar a una mayoría de 21 votos .

La primera sesión se dedicó al denominado Plan Veredas , para el que la intendencia plantea un préstamo de US$ 65 millones.

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La propuesta busca alcanzar 1.710.000 m2 de la capital. El plan demandará 48 meses y se intervendrían el 24% de las veredas .

En la presentación, a la que accedió El Observador, se detalló cuáles serán las veredas que la IM buscará crear, reparar o sustituir completamente, con el objetivo de que la capital sea una "ciudad más caminable, accesible y resiliente".

La selección se basó en varios criterios, como zonas definidas de "alta concurrencia", otras que cuentan con "equipamientos comunitarios e instituciones" pero no con veredas y también teniendo en cuenta a las "infancias, personas mayores y personas con discapacidad".

Según un mapa presentado por la intendencia, las zonas costeras son las que cuentan con una cobertura mayor de veredas, mientras que la periferia concentra la mayor cantidad de áreas sin veredas o con cobertura parcial. Por eso, dentro de la selección presentada por el gobierno departamental hay lugares donde las veredas se crearán de cero y otros donde se apostará a reparar la acera.

Los lugares definidos

Plan Veredas: Casabó y Belloni Foto: presentación IM

En el Municipio A, se intervendrá ambas aceras de la Avenida Carlos María Ramírez y una acera de de la Avenida Luis Batlle Berres.

En este municipio también se harán las veredas de varios asentamientos ubicados en los barrios Casabó, Santa Catalina, Tres Ombúes y Paso de la Arena.

En el Municipio B, el más céntrico de la capital, la única avenida que se sustituirá completamente es Constituyente. Luego, habrá varias intervenciones en aceras puntuales.

En el Municipio C se priorizará la sustitución completa de las veredas de las avenidas General Flores, San Martín y Bulevar Artigas.

El único municipio donde no hay ninguna vereda para sustituir, al momento, es el CH.

Ocurre que, indicaron desde la comuna y confirmó la alcaldesa Matilde Antía, desde el municipio no respondieron al pedido de sugerencias que la IM hizo a las ocho alcaldías. La nacionalista Antía dijo a El Observador que quiere que se vote primero “para saber si se va a ejecutar”. “Ahí si les hacemos las sugerencias”, dijo.

En el caso del Municipio D, las veredas que serán sustituidas completamente son las de las avenidas Instrucciones, General Flores, José Belloni, Larrañaga y Aparicio Saravia. También se intervendrá en derivaciones de la avenida San Martín y se construirán veredas en asentamientos de los barrios Marconi y Casavalle.

En el Municipio E se sustituirán las veredas de las calles Mataojo y Camino Carrasco, al tiempo que se trabajará en los asentamientos que rodean a Malvín Norte.

En el Municipio F, la prioridad estará en las avenidas General Flores, José Belloni, Larrañaga, Aparicio Saravia y Camino Carrasco. También se trabajará en los asentamientos cercanos al Hipódromo de Maroñas, en Piedras Blancas y en Punta de Rieles.

Finalmente, en el Municipio G, se intervendrá en una acera de la avenida César Mayo Gutiérrez y en ambas aceras de la Avenida de las Instrucciones y Aparicio Saravia.

La IM prevé invertir US$ 35 millones para la construcción de avenidas y sus derivaciones, y US$ 15 millones para el entorno de los asentamientos.

Durante esta presentación en la Junta, hecha por integrantes de la Intendencia de Montevideo, los ediles de la oposición consultaron con respecto a aspectos financieros y a operativos. Concretamente, el edil blanco Nicolás Botana preguntó sobre las cuotas que se le van a cobrar a los vecinos y si se va utilizar hormigón en la construcción. Este material podría traer más accesibilidad debido a su durabilidad, según el representate.