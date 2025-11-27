Plan de la IM para arreglar veredas: el intendente Mario Bergara confirmó que los montevideanos deberán pagar

La Intendencia de Montevideo (IM) está finalizando un plan para reparar veredas o crear nuevas en lugares donde aún no existen . En algunos casos, los vecinos podrán pagar el costo en cuotas junto con otros tributos municipales, mientras que en otros, la comuna asumirá el total del gasto.

“ El plan está casi diseñado ”, indicó el intendente Mario Bergara este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10, y destacó que se realizarán “cientos de kilómetros de vereda”, tal como adelantó El Observador en esta nota .

Bergara aclaró que, según la normativa actual, la responsabilidad de las veredas recae sobre el vecino. Sin embargo, admitió que este sistema no ha funcionado correctamente, y se adoptará una postura más proactiva por parte de la comuna. “ El vecino va a seguir siendo, entre comillas, el responsable , pero está claro que de esa forma, interpretando que el vecino es también quien tiene que salir a hacer la vereda, no está funcionando. Entonces vamos a tener una actitud más proactiva con un plan propio , a reconstruir cientos de kilómetros de vereda, a hacer cientos de kilómetros de vereda donde no hay”, expresó.

El intendente aclaró que el objetivo no es recaudatorio. “Después en todo caso el vecino lo podrá financiar largamente. Acá no hay ningún afán recaudatorio ni nada por el estilo . Y en los casos de la periferia, en los barrios más vulnerables, donde difícilmente el vecino esté en condiciones de repagar la vereda, ahí se lo encarará en clave de política social”, explicó.

En cuanto al costo, Bergara mencionó que las veredas no son obras excesivamente costosas. “Se le cobra específicamente, en general las veredas no son cosas demasiado onerosas. El vecino lo paga en dos, tres, cuatro años. No es algo que vaya a ser significativo”, afirmó.

¿Dónde y con qué criterio?

Bergara también explicó que no será posible reparar todas las veredas de la ciudad ni hacer todas las nuevas que se requieren. Por eso, el plan se llevará a cabo con un criterio de prioridad, abarcando zonas como centros de estudio, hospitales, mutualistas, paradas de ómnibus y vías de tránsito principales.

“Vamos a mostrar en un mapa dónde se va a hacer cada obra”, finalizó el intendente, asegurando que los vecinos podrán saber si deberán asumir el costo de las reparaciones, que no serán elevadas.