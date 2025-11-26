Ministro del Interior aseguró que es "lógica" la "preocupación" de Orsi por el modelo de Bukele en El Salvador

El ministro del Interior, Carlos Negro , dijo que es "lógica" la "preocupación" del presidente Yamandú Orsi por el modelo de seguridad aplicado por Nayib Bukele en El Salvador , ya que los "modelos de seguridad" que siguen otros países son objeto de estudio.

Negro participó este miércoles en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, a la que fue convocado luego del atentado sufrido a fines de setiembre por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero . Sin embargo, tanto dentro de la comisión como luego, en conferencia de prensa, el ministro fue consultado por las declaraciones del presidente Orsi más temprano.

En el cierre del ciclo Desayunos de Búsqueda Orsi se refirió a los problemas de seguridad y convivencia, y aseguró que el "ejemplo para analizar" en la materia era el de El Salvador . Horas más tarde, sin embargo, el mandatario debió aclarar sus dichos y asegurar que se refería a que era un "ejemplo", pero no para seguir.

"Personalmente también la tengo. He dedicado mi vida a estudiar los fenómenos de la criminalidad en Uruguay y en el mundo, y he estudiado ejemplos como los modelos de seguridad seguidos por otros países, en este caso concreto el de El Salvador", señaló el ministro, exfiscal de Homicidios.

Y afirmó que, en todos los casos, son "respuestas a los fenómenos de la criminalidad" que tienen características determinadas en cada lugar, producto de los "fenómenos sociales" y "económicos" que "cada país tiene".

"Con sus particularidades, y lógicamente la fuerza de un fenómeno como el de El Salvador, como el que llevó a Bukele a la Presidencia es objeto de estudio y es un ejemplo de política de seguridad que debemos necesariamente estudiar", explicó.

Pero aclaró enseguida que los casos debían estudiarse de forma objetiva y teniendo en cuenta que las herramientas en Uruguay "seguramente sean diferentes" al tratarse de un "país republicano y democrático".

Abdala: "Generan confusión"

Pablo Abdala, María Paula de Armas. Foto: Leonardo Carreño

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, se refirió a la comparecencia de Negro en la comisión, así como a las declaraciones de Orsi sobre el caso de El Salvador.

Abdala aseguró que el episodio es parte de la "enorme incapacidad" del gobierno de Orsi para "concretar una respuesta y una política de seguridad superadora de la realidad anterior o de la política anterior".

"Ahí es donde el gobierno empieza a dar bandazos e incurre en contradicciones como la de estas características. Como no tiene definiciones claras, después pasa que el presidente de la República hace una referencia al modelo Bukele", sostuvo en rueda de prensa.

Abdala aseguró que preguntado el ministro Negro dentro de la comisión, este había aclarado que el gobierno no estaba "pensando" en "extrapolarlo o traerlo al país".

"La lectura que hago es esa, el presidente no sabe muy bien cuál es el rumbo de su propio gobierno en materia de seguridad por la sencilla razón de que el gobierno no tiene ese rumbo y no tiene un plan de seguridad definido", agregó.