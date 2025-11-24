Yamandú Orsi explicó su reacción ante la pregunta por la muerte de un policía: "No había mirado el celular"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , explicó la reacción que tuvo este lunes más temprano, cuando en una rueda de prensa fue consultado por la muerte de un policía de 30 años que fue asesinado en un intento de rapiña en el Cerro de Montevideo.

Orsi aseguró, luego de participar en una ceremonia de egreso de nuevos policías, que tuvo una reacción honesta al responder que no estaba al tanto del asesinato del agente policial .

" Uno tiene que ser honesto y sincero , ¿qué tiene, que inventar? En ese momento no había mirado el celular , me habían mandado un mensaje y no lo había visto, tan simple como eso ", aseguró el mandatario.

Más temprano, en la rueda de prensa en la que fue consultado por el tema , el presidente había dicho no tener "ni idea". "No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco, no he parado desde que arranque, desde que empecé", respondió.

La reacción del presidente generó críticas en la oposición, particularmente de parte del exministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien calificó el episodio de "gravísimo" e "inadmisible".

"En ese momento no tenía la información, no la había leído. Si hay que pedir disculpas se pide", dijo Yamandú Orsi sobre el homicidio del policía.

"Que Martinelli piense lo que quiera. No podemos hacer política menor de una cosa tan dolorosa".



"Que Martinelli piense lo que quiera. No podemos hacer política menor de una cosa tan dolorosa".



"Cuando un periodista me pregunta algo yo tengo que decir la verdad. En ese momento no tenía la información, no la había leído. Si hay que pedir disculpas, se pide", respondió el presidente.

Sobre las críticas de Martinelli, sin embargo, dijo que puede pensar lo que quiera. "Que piense lo que quiera. Hoy no podemos hacer política menor de una situación tan dolorosa. No me voy a prestar para eso. Jamás voy a utilizar la muerte de alguien para sacar rédito o pasar boleta", afirmó.

El presidente aseguró que "ni bien" fue consultado sobre el tema llamó al ministro para enterarse de la situación. "Ahí decidimos el tema de los honores", dijo sobre el velatorio que tendrá lugar este martes.

Sobre el mensaje que había recibido en su celular, Orsi contó que tiene un equipo que "cada tantas horas" le manda reportes. "No lo había visto", insistió y dijo que era "tan simple" como eso.

"Toda muerte de un trabajador uruguayo es dolorosísimo y en este caso nada menos que alguien que pertenecía a la fuerza que nos cuida, que nos tiene que cuidar y está para eso. Es tristísimo y además un gurí, treinta años, dos hijos chicos", afirmó.

El agente César Alejandro Ferreira fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro

El oficial, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

Producto del tiroteo murió el efectivo y uno de los delincuentes. El otro ladrón fue internado en estado grave, al igual que el hermano de Ferreira.