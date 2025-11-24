Con la presencia de Orsi y Lacalle Pou, Inisa presentó proyecto para reinserción laboral de adolescentes infractores

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) presentó este lunes el proyecto "Cosechando Esperanzas" con la presencia del presidente de la República Yamandú Orsi , el exmandatario Luis Lacalle Pou y otras autoridades.

Esta iniciativa, que fue impulsada por el sindicalista Richard Read , tiene el objetivo de "promover la reinserción social y laboral de adolescentes que recuperan la libertad, contribuyendo a reducir los niveles de reincidencia" , señalan desde la página web de Presidencia.

Además de Orsi y Lacalle Pou estuvieron presentes el presidente del Inisa, Jaime Saavedra , la vicepresidenta Carolina Cosse , la exvicepresidenta Lucía Topolansky , el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres , y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , entre otras autoridades.

El evento inició a las 11:30 horas y se desarrolló en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo .

En rueda de prensa, Saavedra destacó que mediante esta iniciativa se busca enviar el mensaje a los jóvenes de que no están ahí por "casualidad" y que es el momento de "hacer las cosas bien".

"Cuando salgan, van a tener que trabajar y para eso hay que capacitarse", señaló el jerarca, y reveló que el 40% de los jóvenes que se encuentran en el Inisa no terminaron ciclo básico.

"Es inadmisible. Tenemos que hacer todo lo posible para que la institución les dé las posibilidades de empezar ese proceso para terminar el ciclo básico. Y ellos se tienen que poner a estudiar", dijo.

El periodista y comunicador Leonardo Sarro compartió algunos videos con la presencia de Orsi y Lacalle Pou en el lugar, junto a otros políticos, previo al inicio de la presentación.