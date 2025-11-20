"Estamos todos muy preocupados": Orsi tras reclamos de padres de Casavalle por la suspensión de clases de música ante episodios de violencia

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió a las quejas de padres por el aumento de la inseguridad en Casavalle y la suspensión de clases de música por episodios de violencia y planteó que la situación en el barrio es "parte de la realidad" que se debe "combatir todos los días" .

Orsi participó este jueves de un concierto del Proyecto Música en apoyo a los procesos educativos, un proyecto social y educativo que promueve la inclusión, el arte y la formación integral de niños, niñas y adolescentes en la iniciación musical, sinfónica y coro .

Este festival se enmarca en la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño .

Allí, el mandatario habló en rueda de prensa con los medios y fue consultado por los reclamos de padres ante el aumento de la violencia y sus implicancias en la suspensión de clases de música de los niños .

"Me lo dijeron, claro, es parte de la historia. Es parte de la realidad que tenemos que combatir todos los días", señaló el presidente.

El mandatario después lamentó lo que pasa "después del horario curricular" cuando los niños vienen a "hacer instrumento" y hay veces que "las tienen que suspender" por las diversas situaciones que pasan en el barrio.

"Es un dato de la realidad y por supuesto que estamos todos muy preocupados. Cosas muy lindas que muchas veces se ven limitadas por otros aspectos de la realidad que es la misma en la que los gurises conviven", señaló.

El evento fue organizado por el programa Música en Apoyo a los Procesos Educativos de la ANEP, participaron estudiantes de escuelas de la zona, integrantes de la Orquesta Sinfónica del Sodre y representantes del Coro Casavalle, que interpretaron obras musicales de artistas nacionales.