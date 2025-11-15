Inauguración de la cosecha de cebada con anuncios de Fratti y el recuerdo de Orsi sobre su padre y las trillas

Cebada: el cultivo cerealero tuvo su acto inaugural en la cosecha 2025 y participó el presidente Orsi.

Alfredo Fratti , ministro de Ganadería, Agricultura y Pescac (MGAP ), realizó varios anuncios durante el acto de inauguración de la cosecha de cebada , entre ellos en pocas semanas cristalizará un acuerdo histórico entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y su par de Brasil .

El estreno simbólico de la cosecha de uno de los dos grandes cultivos cerealeros de la campaña de invierno , la cebada, se produjo este viernes 14 de noviembre en Ombúes de Lavalle (ciudad coloniense declarada como Capital Nacional de la Cebada ), con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi .

En la campaña agrícola de invierno de 2025 el área de cebada, con base en estimaciones oficiales, fue de unas 170 mil hectáreas, por debajo de las 305 mil hectáras de trigo y de las 215 hectáreas de colza, en un total de unas 715 mil hectáreas que complementan avena y otros cultivos de baja participación.

Orsi, entre otras consideraciones, recordó una de sus experiencias de niño, cuando su padre, como trillador, trabajaba en zonas rurales de Canelones.

También se refirió a la necesidad de generar oportunidades para el sector agrícola: “Para la cebada, puede venir alguna nueva oportunidad, que en pocos días podremos anunciar”, expresó, según el informe de Presidencia de la República.

Cebada: cosecha con luces y sombras

Fratti auguró una buena cosecha en cuanto a productividad, pero con precios deprimidos.

Sin embargo, la tecnología, el trabajo en genética y la preocupación por la calidad de los cultivos permitirán mejorar los resultados, dijo.

“Detrás de cada grano, hay una gran inteligencia aplicada y, sobre todo, mucho trabajo”, agregó.

Uruguay: una boutique de alimento del mundo

En otro orden, remarcó el desafío que representa para el país la apertura de mercados y el mantenimiento de los existentes, en un contexto de incertidumbre global.

En este sentido, se refirió a la importancia de los controles sobre los productos que se exportan, para garantizar su calidad.

“Uruguay tiene que ser una boutique de alimento del mundo y también en todos aquellos productos que exporta, porque nunca vamos a competir por volúmenes ni por precios más bajos, tenemos que competir por calidad”, dijo Fratti.

Mercado de granos, seguros y bitrenes

Subrayó que la cartera estatal trabaja en la apertura y el mantenimiento de los mercados y que en 2026 impulsará una agenda de visitas a países árabes y asiáticos que registran crecimiento y bajos aranceles.

Con relación a áreas para mejorar la competitividad del sector, adelantó que se estudia una regionalización de los seguros y que el tema fue planteado en la reciente Conferencia de Ministros de Agricultura en Brasilia, organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a la que asistió.

También se refirió a la infraestructura necesaria para el traslado de la producción y advirtió que, con la circulación de camiones bitrenes, se podría reducir el 30% del costo de los fletes.

En ese sentido, Fratti informó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estudia la posibilidad de habilitar este tipo de camiones en algunas rutas.

Plan Nacional de Bioinsumos y la sinergia INIA-Embrapa

Asimismo, adelantó que la cartera estatal avanza en el Plan Nacional de Bioinsumos, tanto para el área ganadera como para el sector agrícola, e informó que, en su visita a Brasilia, firmó un acuerdo de cooperación en la materia con el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro.

Finalmente, siempre con base en el informe de Presidencia de la República, Fratti anunció que el 3 de diciembre se firmará en Punta del Este un acuerdo entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), para consolidar la primera estación conjunta, con técnicos de ambos países.

