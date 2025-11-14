Los tres escenarios que tendrá Diego García si es condenado en la sentencia del juez en el juicio por abuso sexual en su contra

Diego García de Peñarol, participó hace ya nueve días de la audiencia en el juicio oral que afronta, debido a la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer que lo denunció hace cuatro años, en la ciudad de La Plate, en la que los abogados dieron sus alegatos. El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Por su parte, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, reiteró su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

El miércoles de la semana pasada tras los alegatos, el fiscal Lucas Domsky solicitó una condena de ocho años de prisión por "'abuso sexual con acceso carnal' y remarcó que el hecho se dio en un contexto de violencia de género".

Domsky resaltó el daño físico y psicológico sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.

Este jueves, Referí informó acerca de que el abogado de Clara, la joven denunciante, Marcelo Peña afirmó que una de las cosas que más lo sorprendió fue el relato de Diego García en el último día del juicio, luego de varias instancias en las que el futbolista rechazó declarar.

“Me llamó la atención la soltura”, expresó Peña, quien indicó que durante su testimonio vio al jugador “liviano” al declarar. También le sorprendió que, en sus últimas palabras, agradeciera a los clubes que lo dejaron “seguir jugando” tras ser denunciado.

Al abogado también le sorprendió la actitud de García durante toda la causa. “Nunca le interesó seguir el tema, generalmente si hay una denuncia falsa uno pondría el grito en el cielo”, agregó.

"La víctima no dio su consentimiento", subrayó a su vez el fiscal Domsky, y destacó que el caso "afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales".

El fiscal sostuvo que Diego García "hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género".

Los tres escenarios para Diego García

Diego García tendrá que estar de forma presencial el martes 25 en el juzgado de La Plata.

Así lo explica la autorización que le brindó el juez de la causa para que pudiera viajar a Uruguay nuevamente y sumarse a las prácticas de Peñarol.

De paso, cabe señalar que el técnico Diego Aguirre, dijo este viernes que el futbolista estará entre los convocados contra Liverpool este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

Ese día, el juez de la causa deberá explicar su resolución del caso y allí se abren tres escenarios.

Si el futbolista es absuelto, podrá regresar enseguida a Uruguay.

En cambio, si es condenado, hay tres escenarios posibles.

El más probable es una condena que, como es apelable, no queda firme. De esa manera, el futbolista seguirá como condenado, pero puede volver a Uruguay. Lo que sí puede cambiar es su situación con Peñarol, ya que si es condenado, quedará libre del club.

Algo de esto ya lo dijo el propio Marcelo Peña, abogado de Clara, la víctima, hace 11 días en Carve Deportiva.

“En lo personal creo que va a haber una condena, quizás no con inmediata detención, pero sí con una pena de cumplimiento efectivo que puede demorar tres o cuatro años en efectivizarse”, dijo ese día. Sin embargo, el pasado miércoles 5, pidió junto a la querella, que si el futbolista es declarado culpable, su detención sea inmediata, como informó Referí.

El segundo escenario que aparece es que el futbolista condenado quede detenido, pero con prohibición de salir de Argentina, por más que no vaya a prisión de manera inmediata.

Por su parte, el tercer y último escenario si es declarado culpable, es que quede detenido.