PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Terminó el juicio al jugador en la ciudad de La Plata, en Argentina y el juez dará su fallo

5 de noviembre 2025 - 18:09hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

Diego García de Peñarol, participó este miércoles en la ciudad argentina de La Plata de la audiencia en el juicio oral que afronta, debido a la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer que lo denunció hace cuatro años, en la que los abogados dieron sus alegatos. El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista de Peñarol.

Además, solicitaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable por parte del juez, según informó el portal 0221 de la ciudad platense.

Según el citado medio, "el fiscal Lucas Domsky solicitó una condena de ocho años de prisión por 'abuso sexual con acceso carnal' y remarcó que el hecho se dio en un contexto de violencia de género".

Domsky resaltó el daño físico y psicológico sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.

La nueva ley del fuera de juego propuesta por Arsene Wenger que será sometida a votación 
FÚTBOL

La "Ley Wenger": qué es y por qué puede revolucionar el fútbol desde el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Un duro momento en el juicio a Diego García

"La víctima no dio su consentimiento", subrayó, y destacó que el caso "afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales".

El fiscal sostuvo que Diego García "hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género".

A su vez, el abogado Marcelo Peña, representante de la víctima, solicitó una pena de 10 años de prisión para el futbolista de Peñarol.

Durante su alegato se reprodujeron audios que la joven envió a dos amigos minutos después del hecho, en los que, entre llantos, pedía que la fueran a buscar.

Por su parte, el abogado defensor de Diego García insistió en que la relación fue consentida y solicitó que se aplique el beneficio de la duda.

En sus últimas palabras, el jugador agradeció a los clubes que lo mantuvieron en actividad pese al proceso judicial: "Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando", expresó García ante el tribunal.

El juez Ezequiel Medrano del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, dará su veredicto en las próximas semanas.

Temas:

Diego García Peñarol abuso sexual Juicio

