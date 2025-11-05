El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Diego García de Peñarol, participó este miércoles en la ciudad argentina de La Plata de la audiencia en el juicio oral que afronta, debido a la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer que lo denunció hace cuatro años, en la que los abogados dieron sus alegatos. El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista de Peñarol.

Además, solicitaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable por parte del juez, según informó el portal 0221 de la ciudad platense.

Según el citado medio, "el fiscal Lucas Domsky solicitó una condena de ocho años de prisión por 'abuso sexual con acceso carnal' y remarcó que el hecho se dio en un contexto de violencia de género".

Domsky resaltó el daño físico y psicológico sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.

Un duro momento en el juicio a Diego García

"La víctima no dio su consentimiento", subrayó, y destacó que el caso "afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales".

El fiscal sostuvo que Diego García "hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género".

A su vez, el abogado Marcelo Peña, representante de la víctima, solicitó una pena de 10 años de prisión para el futbolista de Peñarol.

Durante su alegato se reprodujeron audios que la joven envió a dos amigos minutos después del hecho, en los que, entre llantos, pedía que la fueran a buscar.

Por su parte, el abogado defensor de Diego García insistió en que la relación fue consentida y solicitó que se aplique el beneficio de la duda.

En sus últimas palabras, el jugador agradeció a los clubes que lo mantuvieron en actividad pese al proceso judicial: "Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando", expresó García ante el tribunal.

El juez Ezequiel Medrano del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, dará su veredicto en las próximas semanas.