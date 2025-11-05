Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / ENTRADAS

Nacional vs Defensor Sporting: Flavio Perchman dijo que el violeta "no cumplió" un acuerdo por el precio de las entradas para ir al Franzini

"Nacional no tuvo ninguna intromisión en los precios puestos" por Defensor Sporting para el domingo, dijo el vicepresidente del tricolor

5 de noviembre 2025 - 7:29hs
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Foto: Inés Guimaraens

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo que Defensor Sporting "no cumplió" un acuerdo para los precios de las entradas que se fijaron para el partido entre tricolores y violetas en el Estadio Luis Franzini, que se jugará este domingo a las 16:30 por la última fecha del Torneo Clausura.

Este martes Defensor anunció que los hinchas de Nacional deberán pagar $ 1.980 por entradas generales, y si son socios podrán abonar $ 1.150. El violeta puso a disposición 2.000 entradas para los tricolores, que irán a la tribuna Ghierra.

El periodista Nicolás Musetti informó en su cuenta de X que estos precios se habían fijado tras un "acuerdo" entre el presidente de Defensor Sporting, Diego Franzini, y Perchman.

Sin embargo, el vicepresidente tricolor respondió este tuit y dijo que eso era "mentira", y aseguró que "Nacional no tuvo ninguna intromisión en los precios puestos" por Defensor para el domingo.

Hinchas de Nacional en el Parque Viera
CLAUSURA

El altísimo precio que le fijó Defensor Sporting a las 2.000 entradas que le dará a Nacional para el partido por el Torneo Clausura

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

El día que Nacional se cansó de Ruglio, se agotó la paciencia del conciliador Vairo y rompió una sociedad con Peñarol

"Había un acuerdo con la anterior directiva de Defensor Sp (sic) que no se cumplió", continuó Perchman, quien recordó que ese trato fijaba el precio de las entradas en $ 750 las generales y $ 450 para los socios.

Este precio fue el que pagaron los hinchas de Defensor cuando visitaron a Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlaCePer/status/1985836804323623134&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nacional Defensor Sporting Flavio Perchman entradas Estadio Luis Franzini} Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Gastón Tealdi, presidente de la SAD al frente de Rampla Juniors
RAMPLA JUNIORS

Gastón Tealdi, tras ser declarado persona no grata en Rampla Juniors: "Hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley"

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid
ESPAÑA

El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos