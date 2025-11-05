Nacional vs Defensor Sporting: Flavio Perchman dijo que el violeta "no cumplió" un acuerdo por el precio de las entradas para ir al Franzini

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , dijo que Defensor Sporting "no cumplió" un acuerdo para los precios de las entradas que se fijaron para el partido entre tricolores y violetas en el Estadio Luis Franzini , que se jugará este domingo a las 16:30 por la última fecha del Torneo Clausura .

Este martes Defensor anunció que los hinchas de Nacional deberán pagar $ 1.980 por entradas generales , y si son socios podrán abonar $ 1.150. El violeta puso a disposición 2.000 entradas para los tricolores, que irán a la tribuna Ghierra.

El periodista Nicolás Musetti informó en su cuenta de X que estos precios se habían fijado tras un "acuerdo" entre el presidente de Defensor Sporting, Diego Franzini, y Perchman.

Sin embargo, el vicepresidente tricolor respondió este tuit y dijo que eso era "mentira" , y aseguró que "Nacional no tuvo ninguna intromisión en los precios puestos" por Defensor para el domingo.

"Había un acuerdo con la anterior directiva de Defensor Sp (sic) que no se cumplió", continuó Perchman, quien recordó que ese trato fijaba el precio de las entradas en $ 750 las generales y $ 450 para los socios.

Este precio fue el que pagaron los hinchas de Defensor cuando visitaron a Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 15 del Torneo Apertura.