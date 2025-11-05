Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada y Malvín ganaron y salieron de los últimos puestos de la tabla
Con su victoria Aguada pasó del penúltimo al sexto lugar de la tabla, y al igual que Malvín quedó a un punto de los punteros
5 de noviembre 2025 - 8:06hs
Aguada venció a Cordón por 107-86
Aguada venció a Cordón y Malvín le ganó a Defensor Sporting en el cierre de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en dos partidos disputados este martes por la noche.
El partido entre aguateros y albicelestes se disputó en el gimnasio de Aguada, y terminó con victoria del local por 107 a 86.
Los visitantes se llevaron el primer cuarto 27-22, pero en el segundo cuarto Aguada lo dio vuelta con un parcial 29-20 y en el tercero sacó diferencias con un 33-20.
Juan Santiso fue la figura de Aguada, con 18 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. En Cordón destacó el estadounidense Bryce Beamer, máximo anotador del partido con 26 puntos a los que además sumó 8 rebotes.
Con esta victoria Aguada pasó del penúltimo al sexto lugar de la tabla, con 8 puntos producto de cuatro victorias, dos derrotas, y los dos puntos menos que tiene desde el principio de la temporada. Cordón, en tanto, sigue en la zona baja con una sola victoria y cinco derrotas, solo por encima de Welcome, que perdió sus seis partidos.
En el otro encuentro de la jornada Malvín derrotó a Defensor Sporting por 92-76 en cancha de Welcome, donde el violeta ofició de local.
Defensor se llevó el primer tiempo con lo justo, por 43-39, pero en el segundo tiempo el playero fue superior y se llevó el encuentro tras un cuarto corto con un parcial de 31-17.
El estadounidense de Malvín Remy Abell anotó 29 puntos, mientras que su compañero Dragan Zekovic, de Serbia, aportó 10 rebotes y 5 asistencias. En Defensor destacó el norteamericano Dion Wright, con 15 puntos y 3 asistencias.
Con los dos puntos Malvín se alejó de los equipos de la zona baja y también alcanzó los 8 puntos, con cuatro victorias, dos derrotas y dos puntos menos. Con el punto por la derrota Defensor alcanzó los 9 puntos y la punta del campeonato, que comparte con Nacional, Biguá, Urunday Universitario y Unión Atlética.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Equipo
Puntos
Jugados
Ganados
Perdidos
Nacional*
9
6
5
1
Urunday Universitario
9
6
3
3
Unión Atlética
9
6
3
3
Biguá
9
6
3
3
Defensor Sporting
9
6
3
3
Aguada*
8
6
4
2
Peñarol**
8
5
5
0
Malvín*
8
6
4
2
Hebraica Macabi***
8
5
3
2
Goes
7
6
1
5
Cordón
7
6
1
5
Welcome
6
6
0
6
* Sufrieron quita de 2 puntos
** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi
*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol