El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada y Malvín ganaron y salieron de los últimos puestos de la tabla

Con su victoria Aguada pasó del penúltimo al sexto lugar de la tabla, y al igual que Malvín quedó a un punto de los punteros

5 de noviembre 2025 - 8:06hs
Aguada venció a Cordón por 107-86

Aguada venció a Cordón por 107-86

Aguada venció a Cordón y Malvín le ganó a Defensor Sporting en el cierre de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en dos partidos disputados este martes por la noche.

El partido entre aguateros y albicelestes se disputó en el gimnasio de Aguada, y terminó con victoria del local por 107 a 86.

Los visitantes se llevaron el primer cuarto 27-22, pero en el segundo cuarto Aguada lo dio vuelta con un parcial 29-20 y en el tercero sacó diferencias con un 33-20.

Juan Santiso fue la figura de Aguada, con 18 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. En Cordón destacó el estadounidense Bryce Beamer, máximo anotador del partido con 26 puntos a los que además sumó 8 rebotes.

Con esta victoria Aguada pasó del penúltimo al sexto lugar de la tabla, con 8 puntos producto de cuatro victorias, dos derrotas, y los dos puntos menos que tiene desde el principio de la temporada. Cordón, en tanto, sigue en la zona baja con una sola victoria y cinco derrotas, solo por encima de Welcome, que perdió sus seis partidos.

En el otro encuentro de la jornada Malvín derrotó a Defensor Sporting por 92-76 en cancha de Welcome, donde el violeta ofició de local.

G49CpI6XUAA6mau

Defensor se llevó el primer tiempo con lo justo, por 43-39, pero en el segundo tiempo el playero fue superior y se llevó el encuentro tras un cuarto corto con un parcial de 31-17.

El estadounidense de Malvín Remy Abell anotó 29 puntos, mientras que su compañero Dragan Zekovic, de Serbia, aportó 10 rebotes y 5 asistencias. En Defensor destacó el norteamericano Dion Wright, con 15 puntos y 3 asistencias.

Con los dos puntos Malvín se alejó de los equipos de la zona baja y también alcanzó los 8 puntos, con cuatro victorias, dos derrotas y dos puntos menos. Con el punto por la derrota Defensor alcanzó los 9 puntos y la punta del campeonato, que comparte con Nacional, Biguá, Urunday Universitario y Unión Atlética.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Nacional* 9 6 5 1
Urunday Universitario 9 6 3 3
Unión Atlética 9 6 3 3
Biguá 9 6 3 3
Defensor Sporting 9 6 3 3
Aguada* 8 6 4 2
Peñarol** 8 5 5 0
Malvín* 8 6 4 2
Hebraica Macabi*** 8 5 3 2
Goes 7 6 1 5
Cordón 7 6 1 5
Welcome 6 6 0 6

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol

Liga Uruguaya de Básquetbol Aguada Malvín Defensor Sporting

