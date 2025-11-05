Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada y Malvín ganaron y salieron de los últimos puestos de la tabla

Aguada venció a Cordón y Malvín le ganó a Defensor Sporting en el cierre de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en dos partidos disputados este martes por la noche.

El partido entre aguateros y albicelestes se disputó en el gimnasio de Aguada, y terminó con victoria del local por 107 a 86.

Los visitantes se llevaron el primer cuarto 27-22, pero en el segundo cuarto Aguada lo dio vuelta con un parcial 29-20 y en el tercero sacó diferencias con un 33-20.

Juan Santiso fue la figura de Aguada, con 18 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. En Cordón destacó el estadounidense Bryce Beamer , máximo anotador del partido con 26 puntos a los que además sumó 8 rebotes.

Con esta victoria Aguada pasó del penúltimo al sexto lugar de la tabla, con 8 puntos producto de cuatro victorias, dos derrotas, y los dos puntos menos que tiene desde el principio de la temporada. Cordón, en tanto, sigue en la zona baja con una sola victoria y cinco derrotas, solo por encima de Welcome, que perdió sus seis partidos.

En el otro encuentro de la jornada Malvín derrotó a Defensor Sporting por 92-76 en cancha de Welcome, donde el violeta ofició de local.

Defensor se llevó el primer tiempo con lo justo, por 43-39, pero en el segundo tiempo el playero fue superior y se llevó el encuentro tras un cuarto corto con un parcial de 31-17.

El estadounidense de Malvín Remy Abell anotó 29 puntos, mientras que su compañero Dragan Zekovic, de Serbia, aportó 10 rebotes y 5 asistencias. En Defensor destacó el norteamericano Dion Wright, con 15 puntos y 3 asistencias.

Con los dos puntos Malvín se alejó de los equipos de la zona baja y también alcanzó los 8 puntos, con cuatro victorias, dos derrotas y dos puntos menos. Con el punto por la derrota Defensor alcanzó los 9 puntos y la punta del campeonato, que comparte con Nacional, Biguá, Urunday Universitario y Unión Atlética.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Nacional* 9 6 5 1 Urunday Universitario 9 6 3 3 Unión Atlética 9 6 3 3 Biguá 9 6 3 3 Defensor Sporting 9 6 3 3 Aguada* 8 6 4 2 Peñarol** 8 5 5 0 Malvín* 8 6 4 2 Hebraica Macabi*** 8 5 3 2 Goes 7 6 1 5 Cordón 7 6 1 5 Welcome 6 6 0 6

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol