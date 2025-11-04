Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional venció al puntero Biguá, Peñarol vapuleó a Welcome y Goes ganó su primer partido

Este lunes por la noche se disputaron cuatro partidos correspondientes a la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol , entre ellos los de Nacional y de Peñarol , que vencieron a Biguá y a Welcome.

El tricolor fue hasta el gimnasio de Villa Biarritz para enfrentar a un equipo que venía puntero, y lo venció 110-93 en un encuentro que dominó desde el principio, con un primer cuarto de 34-23.

James Feldeine volvió a ser la figura de los tricolores, con 30 puntos y 4 asistencias , junto a un Connor Zinaich que aportó otros 20 tantos y 8 rebotes. En Biguá destacó Frank Hassell , con 27 puntos y 8 rebotes.

Con esta victoria Nacional empató en la punta de la tabla a Biguá, Urunday y Unión Atlética con 9 puntos , en el caso del tricolor producto de cinco victorias, una derrota, y los dos puntos menos que tiene desde el inicio de la Liga.

BÁSQUETBOL "Decían que si le entregaban a la Policía la bandera no la veían más": la versión de un dirigente sobre la suspensión de Hebraica Macabi vs Peñarol

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada perdió ante un Unión Atlética que subió a la punta y Cordón le ganó un partido clave por el descenso a Welcome

Peñarol arrolló a un Welcome que no levanta cabeza

G43mhAEXAAAjqbQ Escena del partido entre Welcome y Peñarol @BasketCAPuy (X)

Peñarol venció 102-80 a Welcome en el Estadio Óscar Magurno y sigue peleando arriba en la tabla.

El carbonero volvió a demostrar buenas sensaciones ante un Welcome que venía de perder sus cinco partidos. Peñarol se fue del primer cuarto con una ventaja de 37-23, y al final del tercer cuarto ya iba 84-56 arriba.

Skyler Hogan fue el máximo anotador del aurinegro con 23 tantos, y Santiago Véscovi volvió a ser uno de sus actores destacados, con solo 6 puntos pero con 10 asistencias y 7 rebotes. Poco pudo hacer en la W Santiago Moglia con sus 19 puntos y 5 rebotes.

El carbonero suma 8 puntos y sigue invicto con cinco victorias en cinco partidos (también con dos puntos menos), a la espera de la resolución de su partido con Hebraica Macabi, que fue suspendido por orden del Ministerio del Interior luego de que los hinchas carboneros se llevaran unas banderas que habían sido incautadas por la Policía.

Welcome, en tanto, sigue último en la tabla con seis partidos perdidos de seis.

Macabi venció al puntero Urunday y Goes ganó su primer partido

goes Goes vs Unión Atlética @lubfubb (Instagram)

En los otros partidos de la noche del lunes, Hebraica Macabi venció de visitante por 92-75 a un Urunday Universitario que venía puntero.

Tras un primer cuarto del que Urunday se fue 23-15, Hebraica dominó los siguientes tres cortos y se llevó puntos claves para acercarse al bloque de arriba de la tabla. Arnold Louis fue la figura del visitante y del partido, con 21 tantos y 16 rebotes.

Por otra parte, Goes ganó su primer partido de la temporada al vencer 78-62 al también puntero Unión Atlética de local.

En un partido parejo, el misionero se fue del tercer cuarto con una ventaja de seis puntos, pero sentenció el partido en un buen último corto con un parcial de 22-12. David Nesbitt destacó en el local con 23 puntos y 8 rebotes, mientras que en la Unión Quatarrius Wilson fue el mejor con 14 tantos y 13 rebotes.

Con su primera victoria Goes salió de los últimos lugares de la tabla, mientras que Unión Atlética mantiene su lugar en una punta de la tabla que está cada vez más apretada.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Nacional* 9 6 5 1 Urunday Universitario 9 6 3 3 Unión Atlética 9 6 3 3 Biguá 9 6 3 3 Peñarol** 8 5 5 0 Hebraica Macabi*** 8 5 3 2 Defensor Sporting 8 5 3 2 Goes 7 6 1 5 Malvín* 6 5 3 2 Cordón 6 5 1 4 Aguada* 6 5 3 2 Welcome 6 6 0 6

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol