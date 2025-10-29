Hebraica Macabi vs Peñarol fue suspendido por el Ministerio del Interior: policías incautaron banderas de Peñarol pero hinchas las recuperaron

El partido entre Hebraica Macabi y Peñarol de este martes, correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol , fue suspendido cerca del final del segundo cuarto por disposición del Ministerio del Interior.

El encuentro fue disputado en la cancha de Larre Borges , y enfrentaba a dos equipos que pelean en la tabla alta de la liga. Peñarol, con Santiago Véscovi y el estadounidense Skyler Hogan como estandartes, se llevó el primer cuarto por 26-21.

Sin embargo, en el segundo corto los macabeos comenzaron a crecer en el partido. De la mano de un Arnold Louis en estado de gracia, con 17 puntos anotados, Hebraica llevaba un parcial de 27-16 a 43 segundos de finalizar la primera mitad e iba 48-42 arriba en el marcador , cuando todo se detuvo.

El jefe de seguridad del encuentro se comunicó con el árbitro principal, Julio Dutra , para solicitarle la suspensión del partido.

Según declaró luego Dutra a la transmisión oficial de VTV+, el policía le explicó que habían incautado unas banderas a la hinchada de Peñarol con medidas superiores a las permitidas (dos metros de ancho por uno de largo), pero los hinchas las recuperaron, por lo que decidieron pedir que se detenga el encuentro.

En el formulario los jueces del cruce indicaron que "se debe suspender el partido por decisión del Ministerio del Interior, por problemas por banderas entre la policía y parciales del Club Peñarol", según informó Ovación.

Ahora, el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) deberá tomar una decisión sobre el encuentro. El Código Disciplinario Deportivo de la organización marca que en una suspensión se "importa la pérdida del partido para el equipo causante" de esta.

Macabeos y Carboneros tienen seis unidades y están a dos de los punteros Biguá y Urunday Universitario, aunque con una diferencia: Hebraica ganó dos y perdió dos, mientras que Peñarol ganó los cuatro que jugó, pero tiene la quita de dos puntos.